Het peloton gaat donderdag in de twaalfde etappe van de Tour de France voor het eerst de Pyreneeën in. Na de start in Toulouse koersen de renners over de Peyresourde en de Hourquette (beide van de eerste categorie) naar Bagnères-de-Bigorre. De rit is in totaal 209,5 kilometer lang. Volg alles in dit liveblog.

Goedemiddag! Mijn naam is Jeroen van Barneveld en in dit liveblog houden we je op de hoogte van de twaalfde etappe in de Tour de France!



Tour de France

Twaalfde rit

Bergetappe

Renners onderweg

Finish rond 17.00 uur

Klik hier voor de livewidget of scroll omlaag voor het liveblog Tour de France · Nog 36 km - Simon Yates heeft geen geduld en gaat op zijn pedalen staan. De Brit komt alleen niet weg bij zijn mede-achtervolgers. Ze hebben inmiddels wel koploper Simon Clarke in het vizier. Tour de France · Nog 37 km - Simon Yates en Nicolas Roche vinden aansluiting bij Gregor Mühlberger en Mathias Frank. Ook Tony Gallopin voegt zich bij de vier. Tour de France · Nog 37 km - Vincenzo Nibali laat het al snel lopen op de Hourquette d'Anczian. De Italiaan lost uit het peloton en lijkt zich te sparen voor de komende bergetappes. Tour de France · Nog 38 km - Vuurwerk in de achtervolgende groep. Mathias Frank gaat op avontuur en krijgt gezelschap van Gregor Mühlberger. Ze gaan op jacht naar koploper Simon Clarke, die ruim een minuut voor hen rijdt. Tour de France · Nog 38 km - Ook het peloton is begonnen aan de Hourquette d'Anczian. Steven Kruijswijk wil zich niet laten verrassen en rijdt vooraan de groep. Tour de France · Nog 39 km - Guillaume Martin, kopman van Wanty-Gobert, wisselt aan de voet van de Hourquette d'Anczian van fiets. Tour de France · Tour de France · Nog 40 km - Simon Clarke is begonnen aan de laatste klim van vandaag, de Hourquette d'Anczian. De col is van de eerste categorie, 9,9 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5 procent. Op de top zijn ook nog bonificatieseconden te verdienen. Tour de France · Tour de France · Nog 45 km - De aanval van Simon Clarke (EF Education First) is opvallend. Vier dagen geleden was hij nog betrokken bij een zware valpartij op weg naar Brioude. Hij heeft zijn krachten inmiddels hervonden, want zijn voorsprong op de achtervolgers bedraagt al 1.12. Tour de France · Nog 50 km - Simon Clarke zit niet stil in de afdaling van de Col de Peyresourde. Hij vergroot zijn voorsprong op de achtervolgende groep naar een kleine minuut. Tour de France · Tour de France · Nog 55 km - Ook het peloton bereikt de top van de Col de Peyresourde en heeft een achterstand van 5.47 op koploper Simon Clarke. Tour de France · Nog 57 km - Cees Bol is op de klim van de Peyresourde gegrepen door het peloton. De sprinter van Sunweb wacht nu een overlevingstocht op weg naar de finish in Bagnères-de-Bigorre. Tour de France · Nog 60 km - Simon Clarke zit op de buis van zijn fiets en gaat als een sloopkogel door de afdaling van de Col de Peyresourde. Hij slaat een gat met de achtervolgers. Tour de France · Nog 63 km - Lilian Calmejane is niet als eerste boven op de Col de Peyresourde, de col van de eerste categorie. Hij wordt enkele meters voor de streep voorbijgestreefd door Tim Wellens, de leider in het bergklassement, die de buit met punten pakt.



Tim Wellens (10 punten) Serge Pauwels (8 punten) Lilian Calmejane (6 punten) Tiesj Benoot (4 punten) Simon Clarke (2 punten) Matthias Frank (1 punt) Lilian Calmejane is niet als eerste boven op de Col de Peyresourde, de col van de eerste categorie. Hij wordt enkele meters voor de streep voorbijgestreefd door Tim Wellens, de leider in het bergklassement, die de buit met punten pakt. Tour de France · Nog 64,5 km - Lilian Calmejane is nog 1 kilometer verwijderd van de top van de Col de Peyresourde en de volle buit punten voor het bergklassement. De Fransman kan bogen op een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgende groep. Tour de France · Tour de France · Nog 68 km - Het is even schrikken in de achtervolgende groep. Een man van de bevoorrading van BORA-hansgrohe wil half op de weg een bidon geven aan Schachmann, maar deinst te laat terug en komt in botsing met Greg Van Avermaet. De man valt hard achterover op het wegdek. Tour de France · Nog 70 km - Lilian Calmejane heeft de smaak goed te pakken op Col de Peyresourde. De Fransman breidt zijn voorsprong op de achtervolgende groep uit tot veertig seconden. Het peloton volgt op bijna zes minuten. Tour de France · Nog 71 km - Calmejane is nu dus de eenzame leider. In de achtervolgende groep, die nog wel groot is, zit namens Nederland alleen nog Mike Teunissen. Het peloton volgt op 5.38 van Calmejane. De achtervolgende groep op 41 tellen. Tour de France · Nog 72 km - Het gaat nu hard in de groep achter Calmejane, die nu alleen aan de leiding gaat. De sprinters Groenewegen, Bol, Boasson Hagen en Kristoff moeten lossen. Sagan was al gelost. Tour de France · Tour de France · Nog 74 km - Colbrelli en Calmejane zijn doorgereden na de tussensprint en beginnen met een voorsprong aan de klim. Peter Sagan gelooft het wel en moet lossen. Tour de France · Nog 75 km - We gaan klimmen! De kopgroep begint aan de Col de Peyresourde, de eerste klim van de eerste categorie. Het peloton volgt op zo'n vijf minuten. Tour de France · Nog 79 km - De tussensprint levert nog wel wat reuring op in de kopgroep. Sagan wint het sprintje van de voorste groep, voor Colbrelli en Kristoff. De Slowaak verstevigt zo zijn leiding in het puntenklassement. Groenewegen mengde zich niet in de sprint. Tour de France · Nog 83 km - Ook Rohan Dennis stapt uit de Tour de France! De Australiër van Bahrain Merida reed een zeer onopvallende Tour en knijpt nu in de remmen. Het is niet helemaal duidelijk waarom Dennis afstapt. Gesponsord door: Vifit, trotse partner van Team Jumbo-Visma. Tour de France · Nog 88 km - Abandon! Giacomo Nizzolo van Team Dimension Data ging gisteren onderuit, reed vandaag al vroeg op achterstand en houdt de Tour de France nu voor gezien. Tour de France · De renners beginnen straks aan de Col de Peyresourde van de eerste categorie. De Pyreneeëncol wordt voor de 67e keer beklommen in de Tour de France; voor het eerst in 1910, en in 2017 was Mikel Nieve als eerste boven. Tour de France · Nog 99 km - Nog minder dan 100 kilometer resteren in deze etappe. De kopgroep van veertig, met de Nederlanders Groenewegen, Bol en Teunissen, heeft een voorsprong van 4.23 op het peloton. Tour de France · Tour de France · Nog 110 km - Geen zorgen voorlopig voor Alaphilippe, want zijn gele trui komt nu niet in gevaar. De achterstand van het peloton, onder leiding van Quick-Step, op de kopgroep is 4.10. Tour de France · Nog 119 km - Terug naar de koers. De kopgroep van veertig breidt de voorsprong wat uit: 4.14. In het peloton nemen de mannen van Quick-Step het initiatief. Tour de France · Michael Matthews (3), Rui Costa (3), Alexander Kristoff (3), Edvald Boasson Hagen (3), Greg Van Avermaet (2), Matteo Trentin (2), Tony Gallopin (1) en Lilian Calmejane (1) zijn de andere namen in de kopgroep die in het verleden al een Tour-rit wonnen. Tour de France · De nodige renners in de kopgroep weten hoe het is om een Tour-etappe te winnen. Ritwinnaars van dit jaar in de kopgroep zijn Groenewegen, Teunissen, Teuns en Sagan. Tour de France · Mollema blijft koeltjes onder toegewezen derde plek in Vuelta 2011

Bauke Mollema mag zich sinds vandaag officieel de nummer drie van de Vuelta a España van 2011 noemen. De Groninger, die profiteert van de dopingschorsing van de toenmalige winnaar Juan José Cobo, weet nog niet hoe hij zijn toegewezen derde plek gaat vieren. "Of we hier vanavond champagne op gaan drinken? Nou, dan moeten we toch eerst wel winnen vandaag", zegt Mollema. "Het zat er een beetje aan te komen hè. Wat ik ervan vind? Ach, niets anders dan wat ik er vorige maand al van vond ('leuk voor later', red.). Al is dit is niet de manier waarop je het wil, door het acht jaar later te horen." Tour de France · Nog 135 km - De rust is dus even terug in de koers. De kopgroep van veertig is gevormd en heeft een stabiele voorsprong van 3.16 op het peloton. Tour de France · Nog 146 km - De kopgroep komt boven op de klim van de vierde categorie. Wellens, in de bollentrui, pakt het enige puntje voor het bergklassement. Er volgen vandaag nog twee beklimmingen van de eerste categorie en een tussensprint. Tour de France · Nog 150 km - Alleen Team INEOS, FDJ en Katusha hebben geen renner in de kopgroep zitten vandaag. Het peloton volgt inmiddels op 3.24 van de veertig mannen vooraan. Tour de France · Nog even alle namen in de kopgroep, inclusief voornaam en ploeg:



Peter Sagan, Gregor Mühlberger, Daniel Oss en Max Schachmann (BORA), Michael Morkov (Quick Step), Oliver Naesen, Tony Gallopin en Matthias Fränk (AG2R), Sonny Colbrelli, Iván García Cortina en Dylan Teuns (Bahrain Merida), Imanol Erviti (Movistar), Pello Bilbao (Astana), Dylan Groenewegen en Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Alberto Bettiol, Simon Clarke en Tom Scully (EF Education First), Matteo Trentin en Simon Yates (Mitchelton-SCOTT), Greg Van Avermaet en Serge Pauwels (CCC Team), Rui Costa en Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Fabio Felline en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Michael Matthews, Nikias Arndt, Cees Bol en Nicolas Roche (Team Sunweb), Pierre-Luc Périchon en Julien Simon (Cofidis)

Tiesj Benoot, Roger Kluge en Tim Wellens (Lotto Soudal), Lilian Calmejane (Direct Energie), Andrea Pasqualon (Wanty), Edvald Boasson Hagen en Michael Valgren (Dimension Data) en Kévin Lédanois (Arkéa-Samsic). Tour de France · Tour de France · Nog 155 km - In het eerste uur is vandaag 50,6 kilometer afgelegd. Een enorm hoog tempo, maar we hebben dus een kopgroep van veertig man met drie Nederlanders. Het peloton volgt op 3.10. Tour de France · Nog 156 km - Geletruidrager Alaphilippe hoeft nog niet bang te worden, want Greg Van Avermaet is de best geklasseerde renner in de kopgroep en staat in het algemeen klassement al op 14.25 van de Fransman. Tour de France · Tour de France · Nog 159 km - Taaramäe en Cherel zitten niet in de kopgroep, maar op 58 tellen van de leiders. We hebben vooraan veertig renners met dik twee minuten op het peloton. Tour de France · Alle namen in de kopgroep: Mühlberger, Teuns, Costa, Colbrelli, Felline, Clarke, Benoot, Naesen, Bilbao, Bettiol, Valgren, Pasqualon, Van Avermaet, Roche, Trentin, Cherel, Taaramäe, Matthews, Sagan, Stuyven, Frank, Boasson Hagen, Schachmann, Wellens, Perichon, Gallopin, Garcia Cortina, Simon Yates, Arndt, Oss, Simon, Pauwels, Teunissen, Ledanois, Erviti, Grellier, Bol, Kristoff, Kluge, Groenewegen, Mörkov en Scully. Tour de France · Nog 163 km - We hebben liefst 42 (!) renners in de kopgroep. Het is nog even wachten op alle namen...