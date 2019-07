In de Tour de France staat donderdag de eerste Pyreneeënrit op het programma, maar het lijkt er niet op dat de tweede bergrit van deze Ronde van Frankrijk tot veel verschillen in het algemeen klassement zal leiden. Team INEOS-renner Geraint Thomas verwacht weinig actie in de twaalfde etappe.

"Ik denk niet dat veel klassementsrenners gaan aanvallen", zegt Thomas in gesprek met Cyclingnews. "Na de laatste klim is het nog 30 kilometer tot de finish en we hebben de dag erna een tijdrit. Daar zijn we genoeg energie aan kwijt."

In de twaalfde rit krijgt het peloton te maken met de Col de Peyresourde en La Hourquette d'Ancizan, twee bergen van de eerste categorie die in het slot van het parcours zijn opgenomen. Wat volgt is een lange afdaling naar de finish in Bagnères-de-Bigorre.

Het is pas de tweede echte bergrit van deze Tour, nadat de renners in de eerste week op de La Planche des Belles Filles finishten. In die etappe verloor onder anderen Steven Kruijswijk de nodige tijd, maar Thomas verwacht dit keer geen grote verschillen.

"Verderop in de Tour denk ik dat de klassementsrenners wel wat gaan proberen, en dan houden we daar ook rekening mee. Maar het overgrote deel van de favorieten zal zich eerst op de tijdrit richten en daarna op de twee zware bergritten die volgen."

Alaphilippe bereidt zich voor op aanvallen

Thomas bezet op dit moment de tweede plek in het algemeen klassement met een achterstand van één minuut en twaalf seconden op geletruidrager Julian Alaphilippe. Bernal staat derde op vier seconden van teamgenoot Thomas en nummer vier Kruijswijk moet vijftien seconden zien goed te maken op de Tour-winnaar van vorig jaar.

Waar Bernal net als Thomas denkt dat het donderdag voor de klassementsrenners nog te vroeg is om aan te vallen, vreest Alaphilippe wel voor de bergrit van 209,5 kilometer. De kans is aanwezig dat de Fransman van Deceuninck-Quick-Step zijn gele trui kwijtraakt, al levert de twaalfde rit normaal gesproken geen grote problemen voor hem op.

"Ik bereid me mentaal vast voor op de aanvallen die gaan komen", aldus Alaphilippe, van wie wordt verwacht dat hij in de zware bergritten wel tijd gaat verliezen ten opzichte van de klassementsrenners. "Het wordt het eerste grote avontuur in de Pyreneeën, dus ik verwacht een zware dag."

Na de tijdrit van vrijdag met start en finish in Pau staan er zaterdag en zondag nog twee bergetappes op het programma. In beide ritten ligt de finish bergop. Maandag volgt de tweede rustdag in de Tour.

Julian Alaphilippe draagt nog altijd het geel. (Foto: Pro Shots)