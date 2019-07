Een jaar geleden sprintte Cees Bol nog mee in koersen als de Midden-Brabant Poort Omloop en de Grote Prijs Marcel Kint. Woensdag kreeg de 23-jarige Nederlander voor het eerst de kans om voor eigen succes te gaan in een massasprint in de Tour de France en hij merkte direct dat dat een totaal ander niveau is.

Bol moest in de eerste tien dagen van zijn eerste Ronde van Frankrijk in massasprints steevast knechten voor Michael Matthews, maar de Australiër greep met onder meer een tweede plek en drie vierde plaatsen steeds naast een ritzege.

Team Sunweb besloot voor de elfde etappe van woensdag de rollen om te draaien; Matthews werd de 'lead-outman' en Bol moest het afmaken.

De Noord-Hollander werd door zijn ploegmaat redelijk afgezet in de slotkilometer, maar hij begon de sprint in Toulouse te ver van achteren en eindigde als achtste in de door Caleb Ewan gewonnen rit.

"In de laatste 500 meter heb ik nog aardig wat mannen ingehaald, maar toen waren de voorste paar renners wel al echt weg", zei Bol na de finish. "En ik had ook niet meer de benen om een soort buitenaardse sprint te rijden."

'Laten we rollen omdraaien en plezier maken'

Bol maakte in augustus vorig jaar als stagiair de overstap van het continentale SEG Racing Academy naar Team Sunweb. Sinds dit jaar is hij volwaardig lid van de Duitse WorldTour-ploeg.

De jonge sprinter maakte al een goede indruk in zijn eerste jaar op het hoogste niveau, met winst in Nokere Koerse, de zevende etappe van WorldTour-koers de Ronde van Californië en de eerste rit van de Ronde van Noorwegen.

De 28-jarige Matthews is echter drievoudig ritwinnaar in de Tour en voormalig winnaar van het puntenklassement. Het was dus logisch dat Bol zijn eerste Ronde van Frankrijk inging als laatste man voor de Australiër, maar de volledig vlakke aankomst in Toulouse was meer op het lijf geschreven van de Nederlander.

"Ik heb het team laten zien dat dat ik bereid ben om ploegmaats te helpen in etappes die hen beter liggen dan mij", zei Matthews. "Het kan alleen maar goed zijn voor de teamspirit als een van de kopmannen van de ploeg zegt: vandaag rijden we voor jou. Je hebt heel goed voor me gewerkt, dus laten we de rollen omdraaien en wat plezier maken."

Cees Bol (links, in het rood) sprint naar de achtste plek in Toulouse. (Foto: Pro Shots)

'Val had geen invloed op sprint'

Uiteindelijk was er vooral stress voor Bol in aanloop naar de sprint, ook omdat hij op 30 kilometer van de streep betrokken was bij een valpartij. "Ik lag midden in de stapel, maar had fysiek niet echt schade. Ik moest wel van wiel wisselen, maar kan niet zeggen dat die val invloed heeft gehad op mijn sprint."

Op 5 kilometer van de streep liep de weg nog gevoelig omhoog en daar raakte Bol zijn ploegmaats even kwijt.

"Uiteindelijk vonden we elkaar wel weer, maar in de bocht op 2,2 kilometer van de finish zaten we iets te ver van achteren. Het kostte kracht om van daaruit nog terug te komen naar voren, want de snelheid zakte niet meer."

Bol kon daardoor niet vanuit een perfecte positie sprinten. "Dat is jammer, maar vorig jaar reed ik nog de Midden-Brabant Poort Omloop. Niet dat er iets mis is met die koers, maar dat is wel een ander niveau."