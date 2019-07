Caleb Ewan kan zijn geluk niet op met zijn zege van woensdag in de elfde etappe van de Tour de France. De Australische renner van Lotto Soudal klopte in de massasprint nipt Dylan Groenewegen, die genoegen moest nemen met de tweede plaats.

"Ik kan het niet geloven, om eerlijk te zijn. Ik zat er al een paar keer dichtbij. De ploeg verloor nooit vertrouwen en ik bleef geloven in mijn sprint. Ik wist dat als alles zou samenkomen, ik de snelste kon zijn. Dat was vandaag", zei Ewan bij de finish in Toulouse.

"Dit is een jongensdroom die uitkomt. Ik wilde nooit iets liever dan een rit in de Tour de France winnen. Dit betekent zo veel in Australië. Nogmaals, ik kan het niet geloven."

Ewan erkent dat er ook een grote last van zijn schouders is gevallen nu hij zijn eerste zege binnen heeft in de Tour. Hij werd in deze editie al drie keer derde en zelfs een keer tweede.

"Ik kwam naar mijn eerste Tour als kopman van de ploeg. Omdat ze in mij geloofden. Dat geeft veel druk, zeker bij je debuut. Daarom ben ik zo blij dat ze nooit het vertrouwen in me verloren zijn en dat ik ze kan belonen met deze zege."

"In mentaal opzicht wordt het nu een stuk makkelijker om de Pyreneeën door te komen. Ik wilde de last van nog niet gewonnen te hebben niet meenemen de bergen in. Dat is me gelukkig gelukt."

'Ik belandde helemaal achterin het peloton'

Ewan kwam in de slotfase van de elfde etappe nog wel even in de problemen. Hij zat op zo'n 10 kilometer van de streep achter Jasper de Buyst, die midden in het peloton ten val kwam.

"Ik belandde helemaal achterin het peloton. Roger Kluge haalde me daarna op en nam me mee naar voren. Hij bracht me terug in het wiel van Groenewegen. Toen kon ik iets herstellen en wist ik te winnen."

De 25-jarige Ewan heeft nu in alle grote rondes een etappe gewonnen. Hij was in 2017 en dit jaar (twee keer) de snelste in een rit in de Giro d'Italia en in 2016 in een rit in de Vuelta a España.

Ewan krijgt normaal gesproken nog twee kansen op dagsucces in deze Tour. Alleen de zestiende en zoals elk jaar de afsluitende 21e etappe zijn nog vlak en monden dus waarschijnlijk uit in een massasprint.

De Tour gaat donderdag verder met een bergetappe. De renners krijgen twee beklimmingen (de Peyresourde en de Hourquette) van de eerste categorie voor de kiezen, beide in het laatste anderhalf uur van de rit.