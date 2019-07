Dylan Groenewegen baalde woensdag stevig van zijn sprintnederlaag in de elfde etappe van de Tour de France. De 26-jarige Amsterdammer werd in Toulouse net afgetroefd door Caleb Ewan.

"Afgelopen vrijdag versloeg ik Ewan met 1 millimeter en was het allemaal geweldig, nu verlies ik met 1 millimeter en is het zwaar klote", zei Groenewegen. "Ik hou niet van verliezen, dat is wel aan me te merken. Maar dat is ook wielrennen; je verliest meer dan dat je wint."

De kopman van Jumbo-Visma werd door zijn ploeggenoten goed afgezet in de straten van Toulouse, maar hij moest al wel op 250 meter van de streep de sprint aangaan. Ewan zat in het wiel van Groenewegen en de Australiër had net genoeg over om zijn eerste ritzege in de Tour te boeken.

"We kwamen als ploeg al snel op kop, maar dat is mijn keuze want dat vind ik fijn", aldus Groenewegen. "Ik zat in heel goede positie, maar ik voelde ook dat Mike ('lead-outman' Mike Teunissen, red.) het niet veel langer kon volhouden en het een beetje stilviel op 300 meter van de streep."

"Ik wist dat ik vrij vroeg de sprint aanging, maar als ik langer had gewacht was er een kans dat iedereen over me heen gekomen was. Of het een grote fout is? Misschien had ik langer moeten wachten, maar dat zijn de keuzes die je in een sprint op intuïtie maakt."

'Ik hou niet zo van tweede plekken'

Een (nipte) nederlaag is even wennen voor Jumbo-Visma, want de Nederlandse ploeg won deze Tour al vier ritten, vaak met een banddikte verschil. Naast de zege van Groenewegen in etappe zeven, won de Nederlandse ploeg ook de eerste rit (Teunissen), de tweede rit (ploegentijdrit) en de tiende rit (Wout van Aert).

"De ploeg was wederom heel sterk, mijn lead-out was goed", stelde Groenewegen, "Maar Caleb Ewan was ook heel sterk. De felicitaties gaan naar hem. Voor mij is het even heel vervelend, want het gaat om winnen. Ik hou niet zo van tweede plekken."

De sprintkansen zijn voorlopig even op, want het peloton trekt de komende vier dagen de Pyreneeën in. Volgende week dinsdag is de eerstvolgende relatief vlakke etappe, al lijkt dat ook een kans voor de aanvallers.