Niki Terpstra heeft woensdag een scheurtje in zijn schouderblad overgehouden aan zijn harde val in de elfde etappe van de Tour de France. De Nederlandse renner van Direct Energie moest daarom afstappen.

Terpstra was het grootste slachtoffer van een valpartij in het peloton op ruim 30 kilometer van de finish. Hij bleef op het asfalt zitten en greep meteen naar zijn schouder.

De 34-jarige Noord-Hollander stapte na een tiental minuten weliswaar weer op de fiets, maar kneep niet veel later alsnog in de remmen en stapte in een ploegleiderswagen.

"Het was een massale valpartij, waarbij ik op tijd kon remmen, maar achter me was dat niet het geval, waardoor ik werd opgeduwd en ten val kwam. Ik kwam vol op mijn hoofd en schouder terecht", vertelde hij in aankomstplaats Toulouse.

"Ik weet niet meer dat ik daar even stil heb gelegen. Ik heb ook een lichte hersenschudding, maar voor de rest niks. Ik ben niet in paniek geweest, het was alleen de pijn die ik voelde. Nu ben ik ook vooral daar mee bezig. De Tour en Terpstra zijn weer geen gelukkig verhaal. Het is waardeloos om de Tour zo te moeten verlaten. Nu maar eens kijken hoe de rest van het seizoen eruitziet."

Zijn ploeg kwam later met de mededeling dat Terpstra zelfs een dubbele breuk heeft in zijn schouderblad. Hij zal in ieder geval lange tijd moeten revalideren en mist hoogstwaarschijnlijk het EK op de weg in Alkmaar op 11 augustus. Die koers vlakbij zijn woonplaats was een van zijn doelen van dit jaar.

Terpstra zevende uitvaller in deze Tour

Terpstra kwam dit voorjaar ook al zwaar ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen en werd toen met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon vervolgens niet starten in Parijs-Roubaix.

De routinier is de zevende uitvaller in deze Tour. Alessandro De Marchi, Patrick Bevin (beiden CCC), Nicolas Edet (Cofidis), Tejay van Garderen (EF Education First), Christophe Laporte (Cofidis) en Rick Zabel (Katusha Alpecin) gingen hem voor.

Het is de tweede keer in acht deelnames dat Terpstra voortijdig de Tour moet verlaten. Hij haalde ook in 2010 Parijs niet, toen kampte hij met hoge koorts.

Terpstra kon geen hoofdrol vertolken in deze Tour. Hij was één keer mee in een ontsnapping en was slechts de nummer 160 in het algemeen klassement, op meer dan anderhalf uur achterstand van geletruidrager Julian Alaphilippe.

De elfde etappe werd gewonnen door Caleb Ewan. De Australiër van Lotto Soudal klopte na 167 kilometer tussen Albi en Toulouse Dylan Groenewegen (tweede) nipt in de massasprint.