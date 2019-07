Caleb Ewan heeft woensdag de elfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal bleef na 167 kilometer Dylan Groenewegen nipt voor in de massasprint in Toulouse.

Groenewegen werd in de slotfase in de straten van Toulouse goed van voren gehouden door zijn ploeg Jumbo-Visma, maar kwam te vroeg op kop. Ewan profiteerde, passeerde de Nederlander in de laatste meters en greep zijn eerste ritzege in deze Tour.

Voor de 25-jarige Australiër is het zelfs zijn eerste overwinning in de Ronde van Frankrijk ooit. Hij heeft nu in alle grote rondes een etappe gewonnen. Eerder was hij in 2016 de snelste in een rit in de Vuelta a España en in 2017 en dit jaar (twee keer) had hij dagsucces in de Giro d'Italia.

Elia Viviani legde beslag op de derde plaats. Cees Bol, gepromoveerd tot kopman bij Team Sunweb ten koste van Michael Matthews, eindigde verdienstelijk als achtste.

Niki Terpstra kwam woensdag hard ten val. (Foto: Pro Shots)

Terpstra verlaat Tour na harde val

Op 30 kilometer van de streep werd het peloton nog opgeschrikt door een harde valpartij. Niki Terpstra blesseerde zichzelf daarbij aan zijn schouder en moest noodgedwongen opgeven. Onder anderen Nairo Quintana en Richie Porte liepen achterstand op, maar konden op tijd weer terugkeren in het peloton.

In de top van het klassement zijn geen verschuivingen te noteren. Julian Alaphilippe bleef in het bezit van de gele trui, Steven Kruijswijk is nog altijd de best geklasseerde Nederlander op plek vier.

Vanaf donderdag zal het klassement waarschijnlijk wel door elkaar worden geschud. Voordat de renners op maandag de tweede rustdag hebben, staan hen drie pittige bergritten door de Pyreneeën en een individuele tijdrit in Pau te wachten.

Algemeen klassement na elfde etappe 1. Julian Alaphilippe (Fra, Deu) 43.27.15

2. Geraint Thomas (GB, Ins) +1.12

3. Egan Bernal (Col, Ins) +1.16

4. Steven Kruijswijk (Jum) +1.27

5. Emanuel Buchmann (Dui, Bor) +1.45

Drie Fransen en een Belg in vlucht van de dag

De verwachting was al dat de 167 kilometer lange elfde etappe van Albi naar Toulouse zou uitdraaien op een massasprint. Onderweg hoefden de renners maar twee kleine heuvels te overbruggen, terwijl de laatste 90 kilometer zo goed als vlak waren.

Dat weerhield de Fransen Lilian Calmejane, Stéphane Rossetto en Anthony Perez en de Belg Aimé De Gendt er niet van direct na de start toch een vlucht op te zetten. De vier koplopers kregen echter nooit meer dan vier minuten voorsprong van het door Jumbo-Visma aangevoerde peloton.

De Gendt hield het van de vluchters nog het langst vol. Pas op 4 kilometer van de streep werd de Belg ingerekend, waarna Ewan Groenewegen met een banddikte klopte in de massasprint.

Vreugde bij Caleb Ewan na de streep. (Foto: Pro Shots)