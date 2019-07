Het succes van Jumbo-Visma in de eerste tien dagen van de Tour de France valt ook de andere ploegen op. De renners van de Nederlandse formatie voelen veel respect voor hun prestaties.

Mike Teunissen zag de afgelopen week de ene na de andere renner langskomen die hem feliciteerde met zijn zege in de eerste etappe en zijn twee dagen in de gele leiderstrui.

"Tot en met afgelopen zondag kwamen er jongens naar me toe die ik eigenlijk alleen van naam ken", aldus de Limburger. "'Proficiat', zeiden ze. En: 'Wat gaan jullie goed als ploeg'. Dat is natuurlijk wel leuk om mee te maken. Je merkt dat Jumbo-Visma ook binnen peloton héél hoog aangeschreven staat."

Het geel-zwarte team boekte de afgelopen anderhalve week liefst vier ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Het contrast met het recente verleden is groot, want voorganger Lotto-Jumbo won in heel 2015 maar zes koersen.

"Het was drie jaar geleden totaal niet aan de orde dat jongens in de rij stonden om voor deze ploeg te rijden", zegt Dylan Groenewegen, die sinds 2016 onder contract staat bij het huidige Jumbo-Visma. "Nu merk je dat renners heel graag voor deze ploeg willen koersen, dat is de verdienste van ons team."

'Successen Jumbo-Visma verbazen niet eens meer'

Het succes van Jumbo-Visma dit seizoen - de ploeg staat al op 39 overwinningen in 2019 - zorgt zelfs voor bewondering bij Team INEOS, met afstand de rijkste ploeg van het peloton en de ploeg die in de afgelopen zeven jaar zes keer de Tour won.

"Ik kan eigenlijk niet eens meer zeggen dat de successen van Jumbo-Visma in de Tour me verbazen, want ze rijden het hele jaar al supersterk", zegt Team INEOS-ploegleider Servais Knaven. "Het is fantastisch dat ze alle energie die ze er de afgelopen jaren in hebben gestoken, terugbetaald krijgen met deze resultaten."

Opvallend is dat met Teunissen, Groenewegen en Wout van Aert al drie verschillende renners een etappe hebben gewonnen. Jumbo-Visma was bovendien de beste in de ploegentijdrit op dag twee.

"Het is niet meer cool als je maar één rit wint in deze ploeg", zegt kopman Groenewegen met een grote glimlach. "De sfeer in de ploeg is heel goed, vanaf dag één van deze Tour is het supergezellig. We zijn allemaal haantjes bij elkaar, allemaal winnaars, maar de neuzen staan dezelfde kant op. Dat maakt dit echt een superleuk ploegje."

'Niet moeilijk om me in rol te schikken'

De topsprinter bedoelt daarmee ook dat er geen onduidelijkheid is over de rolverdeling binnen de ploeg. Teunissen en Van Aert hebben deze Tour bewezen dat zij zelf de mondiale sprintelite kunnen verslaan, maar woensdag in de vlakke elfde etappe zullen ze 'gewoon' weer in dienst van Groenewegen rijden.

"Normaal gesproken is Dylan de rapste en haalt hij de hoogste vermogens, dat weten we allemaal", zegt Teunissen. "Daarom is het niet zo moeilijk om me in de rol van knecht te schikken."

Groenewegen krijgt woensdag in de etappe van Albi naar Toulouse over 167 kilometer mogelijk zijn laatste kans om te sprinten tot de slotrit naar Parijs.

"Met de sprinttrein die we hebben, zou het kunnen dat ik nog twee ritten win", zegt hij. "Ik was dinsdag echt toe aan een rustdag, maar ik heb nu weer zin in de etappe van woensdag. Met deze ploeg kan het alleen nog maar mooier worden."

De elfde etappe start woensdag om 13.45 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.20 uur en 17.40 uur.