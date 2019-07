Kopman Dylan Groenewegen heeft een mondeling akkoord bereikt met Jumbo-Visma om zijn contract met drie jaar te verlengen tot eind 2023.

"De officiële krabbel is er nog niet, maar het stond vanochtend op Twitter dus dan is het waar, hè", lacht Groenewegen dinsdag op de eerste rustdag van de Tour de France. "Ik blijf inderdaad nog vier jaar bij de ploeg."

De 26-jarige Amsterdammer, die een contract had tot en met 2020, stapte in 2016 over van het procontinentale Roompot-Oranje Peloton naar WorldTour-ploeg Lotto-Jumbo.

Groenewegen heeft zich bij het huidige Jumbo-Visma ontwikkeld tot een van de beste sprinters ter wereld. Hij staat door zijn zege van afgelopen vrijdag in de zevende etappe van de Tour de France op elf overwinningen in 2019. Daarmee bezet hij samen met de huidige geletruidrager Julian Alaphilippe de eerste plaats op de jaarranglijst.

Groenewegen is bezig aan zijn vierde Tour. In 2017 won hij één rit, de laatste etappe met finish op de Champs-Élysées in Parijs. Vorig jaar kwam hij twee keer als eerste over de streep.

Ook Kruijswijk, Van Aert en Gesink liggen nog jaren vast

Vier jaar is een relatief lange periode in het wielrennen. Jumbo-Visma heeft het voordeel dat de ploeg twee hoofdsponsoren heeft die zich voor langere tijd aan het team hebben verbonden. Daardoor liggen ook belangrijke renners als Steven Kruijswijk, Wout van Aert en Robert Gesink (allen tot einde 2021) nog jaren vast bij de geel-zwarte formatie.

"Deze ploeg is er een beetje mee begonnen om langere contracten aan te bieden", aldus Groenewegen. "En waarom zou ik niet nog vier jaar blijven?"

Mike Teunissen kwam begin dit seizoen over van Team Sunweb en tekende toen ook voor vier jaar. "Ik denk dat het vooral een teken is van de goede wil van Jumbo en Visma", stelt de winnaar van de eerste Tour-etappe. "Je ziet het resultaat daarvan. Je kunt jongens heel veel vertrouwen geven en langer vastleggen. En daardoor veel specifieker naar een doel toewerken."

'Rust van sponsoren levert resultaten op'

De Limburger denkt dat dit een van de verklaringen is voor de droomstart van de Tour voor Jumbo-Visma, met vier ritzeges en twee dagen in de gele trui. "Ik denk dat de luxe die we hebben met onze sponsoren rust meebrengt en direct resultaten oplevert. En het zou de komende jaren alleen maar beter moeten worden."

"Het is niet voor niks dat Dylan tot 2023 heeft bijgetekend. Ik hoop het niet gebeurt, maar áls hij een keertje hard valt en een poosje out is, hoeft hij zich er totaal niet druk te maken over dat het misschien wat minder gaat. Het vertrouwen is er namelijk en dat scheelt enorm. Er zijn ook ploegen die werken met contract van één jaar, dat is wel even wat anders."

Woensdag krijgt Groenewegen in de elfde etappe een kans op zijn tweede ritzege in de huidige Tour. De rit tussen Albi en Toulouse telt 167 kilometer en is vrijwel vlak.