Steven Kruijswijk staat na de eerste tien dagen van de Tour de France op de vierde plek van het klassement, vlak achter het Team INEOS-duo Geraint Thomas en Egan Bernal. De Brabander verwacht dat de Britse ploeg titelverdediger Thomas zal uitspelen als de belangrijkste troef.

Team INEOS zegt al twee weken dat Thomas en Bernal op gelijke hoogte staan in de pikorde, maar de 33-jarige Thomas heeft een stuk meer ervaring dan zijn elf jaar jongere teamgenoot uit Colombia en heeft al bewezen dat hij de Tour kan winnen.

"Thomas en Bernal rijden tot nu toe allebei heel goed, maar afgelopen donderdag zag je in de etappe naar La Planche des Belles Filles dat Thomas heel sterk is", zei Kruijswijk dinsdag op de eerste rustdag.

"Iedereen kon zien dat Thomas niet ver van zijn vorm zit waarmee hij vorig jaar de Tour won, dus ik denk dat hij de leider van INEOS zal zijn en dat ze allemaal voor hem zullen werken. Bernal deed in de waaieretappe van maandag ook al een aantal beurten op kop, terwijl Thomas in het wiel bleef. Dat is ook een teken dat hij de belangrijkste renner is bij hen."

Kruijswijk vindt dat druk bij INEOS ligt

Met een tweede en derde plek, op ruim een minuut van geletruidrager Julian Alaphilippe, zit Team INEOS aan het begin van de tweede week in een ideale positie. Kruijswijk verwacht dat de rijkste ploeg van het peloton als vanouds het initiatief zal nemen in de komende Pyreneeënetappes.

"De druk ligt nog steeds bij hen, zij zullen hun verantwoordelijkheid nemen", aldus de Brabander, die respectievelijk vijftien en elf seconden toegeeft op Thomas en Bernal. "Het is in ieder geval niet aan ons. Ik heb genoeg sterke renners om me heen, maar wij zijn geen ploeg die de hele koers kan controleren."

Kruijswijk, die vorig jaar als vijfde eindigde in de Tour, is blij met zijn positie aan het begin van de tweede week. "Ik kijk met vertrouwen uit naar wat er komen gaat. Maar ik weet ook dat we pas bij de eerste rustdag zijn. Je hebt in de waaieretappe van maandag gezien hoe makkelijk het is om tijd te verliezen."

Zijn ploeg Jumbo-Visma beleeft voorlopig een geweldige Tour met vier ritzeges en twee dagen in de gele trui. "Dat geeft de hele ploeg een flinke boost", aldus Kruijswijk.

"Het is mooi voor mij om te zien dat de jongens heel goed samenwerken. Hopelijk gaat dat mij ook helpen. Het klopt dat we ons deze Tour richten op verschillende doelen, maar we kunnen moeilijk zeggen dat dat een probleem is tot nu toe."

Deze week drie ritten in de Pyreneeën

Kruijswijk staat na de eerste tien etappes op een achterstand van 1 minuut en 27 seconden van het geel van Alaphilippe. "Hij zegt zelf dat hij niet voor het klassement gaat, maar we zullen zien. Tot nu toe rijdt hij heel sterk. "

In de komende week gaat het peloton voor het eerst het hooggebergte in, het terrein van de kopman van Jumbo-Visma. Op donderdag, zaterdag en zondag zijn er etappes in de Pyreneeën, met tussendoor de enige individuele tijdrit van deze Tour op vrijdag.

"De etappe van zaterdag met finish op de Tourmalet wordt een belangrijke dag; het is een lange klim met de top om meer dan 2.000 meter. Maar we moeten de etappe van zondag ook zeker niet onderschatten. Die is heel zwaar, met smalle wegen en veel op en af. Misschien wordt die nog wel lastiger dan de rit naar de Tourmalet."

De eerste rit na de rustdag is woensdag een relatief vlakke etappe van Albi naar Toulouse. Dat lijkt voorlopig de laatste kans voor Kruijswijks teamgenoot Dylan Groenewegen. De etappe begint om 13.45 uur en de finish wordt verwacht tussen 17.20 uur en 17.40 uur.