Julian Alaphilippe verwacht niet dat hij de gele trui naar Parijs gaat brengen. De renner van Deceuninck-Quick-Step heeft op de eerste rustdag een voorsprong van meer dan een minuut op alle klassementsrenners.

"Maar ik acht het niet mogelijk om de gele trui vast te houden. Het zwaarste deel van de Tour moet nog komen met de Pyreneeën en de Alpen", zei de 27-jarige Fransman dinsdag op een persconferentie tijdens de eerste rustdag in Albi.

"Er moet nog veel geklommen worden en ik ben me ervan bewust dat ik die trui opnieuw zal moeten afstaan", aldus Alaphilippe, die vorig jaar de bolletjestrui won in de Tour de France.

Alaphilippe won in de huidige Ronde van Frankrijk de derde etappe en nam toen de gele trui over van Mike Teunissen. In de zesde rit raakte hij de leiding kwijt aan de Italiaan Giulio Ciccone, maar twee dagen later heroverde hij het geel.

"Ik ben er erg trots op dat ik me terug heb weten te knokken in het geel. Mijn Tour is al geslaagd, alles wat nu nog volgt, is een bonus. Ik ben me er uiteraard van bewust dat ik iets speciaals heb gerealiseerd. Een Fransman in het geel, daar smult het publiek van. Dat voel je ook onderweg."

Alaphilippe hoopt geel tot vrijdag te behouden

De Tour-organisatie had het parcours dit jaar met slechts één tijdrit ideaal gemaakt voor Romain Bardet en Thibaut Pinot, maar de klimmers hebben op de eerste rustdag al een flinke achterstand in het klassement. De hoop van Frankrijk zal daardoor op Alaphilippe gevestigd zijn.

Hij tempert de verwachtingen van zijn landgenoten. "Ik heb al veel energie verspild, terwijl een geletruidrager juist energie moet sparen. Ik hoop dat ik vrijdag nog steeds de gele trui heb. Dan mag ik bij de tijdrit in Pau als laatste starten, dat zou speciaal zijn. Maar als dat niet lukt, is het ook geen ramp."

'Wil nog zoveel ontdekken in het wielrennen'

Alaphilippe weet nog niet of hij in de toekomst wel een gooi naar de eindzege in de Tour wil doen. "Ik denk niet te ver vooruit. Ik wil nog zoveel ontdekken in het wielrennen, de Vlaamse klassiekers bijvoorbeeld. Volgend jaar wil ik voor het eerst de Ronde van Vlaanderen rijden."

"Om de Tour te winnen, moet je een ander soort renner zijn dan ik ben. Iemand die drie weken lang gefocust kan blijven", zei de klassiekerspecialist, die dit jaar Milaan-San Remo, Strade Bianche en de Waalse Pijl won.

Woensdag wordt de Tour hervat met de elfde etappe. De verwachting is dat de rit van Albi naar Toulouse eindigt in een massasprint.