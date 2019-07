Team INEOS schaamt zich er niet voor om in de resterende etappes van de Tour de France vooral verdedigend te rijden. De ploeg van titelverdediger Geraint Thomas staat er halverwege goed voor in het klassement.

Een dag na de tumultueuze tiende rit, waar Team INEOS als grote winnaar gold, bezet Thomas achter geletruidrager Julian Alaphilippe de tweede plek op 1 minuut en 12 seconden. Ploeggenoot Egan Bernal (+1.16) is de nummer drie.

"Op dit moment in de Tour is een tweede en derde plek in het klassement het beste scenario voor ons", zei Team INEOS-baas Dave Brailsford dinsdag op de rustdag eerste rustdag in Frankrijk.

"Het draait uiteindelijk allemaal om het winnen van tijd. Dat hebben we gisteren gedaan en op dit moment hebben we alleen Alaphilippe voor ons, dus de noodzaak om aanvallend te rijden is verminderd. Daar houden we rekening mee."

Volgens Brailsford is een verdedigende tactiek niet iets om je voor te schamen. "Als je tijd moet terugpakken, moet je voor je kansen gaan. Heb je alleen maar tijd te verdedigen, dan kun je iets conservatiever rijden. Dat zal een rol gaan spelen in het koersverloop."

Thomas: 'We hebben maar één doel'

Kopman Thomas schoof dinsdag ook aan bij de persconferentie van Team INEOS en de 33-jarige Welshman was dezelfde mening toegedaan als Brailsford. De titelverdediger is blij met het verloop van de ritten die achter hem liggen.

"We kenden gisteren echt een goede dag, waarbij je maar weer eens kon zien dat alles mogelijk is", zei hij over de rit naar Albi, waarbij hij samen met Bernal in tegenstelling tot een aantal andere klassementsmannen geen tijd verloor.

"Het is nu een kwestie van vasthouden. We hebben maar één doel. Andere teams zijn bezig met sprints en aanvallen, maar wij willen de Tour winnen. Dat maakt een groot verschil."

Na de rustdag gaat de Tour woensdag verder met een vlakke etappe over 167 kilometer tussen Albi en Toulouse, waarin onder anderen Dylan Groenewegen weer kans heeft op dagsucces.