Nairo Quintana heeft er alle vertrouwen in dat hij in de resterende elf dagen van de Tour de France volop kan meedoen om de eindzege. De Colombiaan kijkt daarbij vooral naar Team INEOS.

Na de eerste tien dagen is Quintana de nummer acht van het klassement, op ruim twee minuten van geletruidrager Julian Alaphilippe. Die positie stemt de 29-jarige Colombiaan tevreden.

"Ik zou bijna zeggen dat we blij mogen zijn dat we al zo ver zijn gekomen. In vergelijking met eerdere jaren hebben we nu de minste tijd verloren op onze grote concurrenten", zei Quintana op de eerste rustdag.

"Ik geef ons een goede kans. Het wordt niet makkelijk, maar we voelen ons goed en proberen op een zo slim mogelijke manier tijd terug te pakken en ons verlies te beperken in de tijdrit van vrijdag, waarin ik nu eenmaal geen specialist ben. Ik ben er klaar voor en mijn lichaam voelt goed."

Movistar wil ook met Mikel Landa en Alejandro Valverde een rol spelen in het klassement, al staan zij op iets grotere achterstand. Landa verloor maandag tijd door een val en is de nummer 21 op 4.15, terwijl Valverde op 3.18 van de gele trui veertiende staat.

Van de concurrentie staan Team INEOS-renners Geraint Thomas en Egan Bernal er met een tweede en derde plek het best voor en ook Jumbo-Visma-kopman Steven Kruijswijk doet op plaats vier volop mee.

'Moeten ons plan afstemmen op Team INEOS'

Quintana denkt dat het beste nog moet komen voor zijn ploeg en vreest vooral de ploeg van titelverdediger Thomas. "Met alle respect voor Alaphilippe, maar we kijken in de strijd om de gele trui vooral naar Team INEOS", aldus de klimmer.

"We moeten ons plan afstemmen op hun manier van koersen en toeslaan in de bergritten. Ze hebben twee troeven en staan er met zowel Thomas als Bernal perfect voor."

Ploeggenoot Landa heeft even iets minder vertrouwen dan Quintana en dat komt vooral door zijn val van maandag. De Spanjaard verloor daardoor net als een aantal andere klassementsmannen ruim twee minuten op een aantal concurrenten.

"De fysieke schade valt mee, maar mentaal ben ik er even wat slechter aan toe. Het is niet het eerste jaar waarin we moeten terugknokken na een tegenslag. Ik zat me gisteren alleen maar af te vragen waarom ik weer degene moest zijn die viel", zei hij.

"We moeten er vanaf nu vooral aan denken dat er nog een lange weg te gaan is. We moeten voor een etappezege gaan en zo snel mogelijk weer meedoen om de bovenste plaatsen in het klassement."