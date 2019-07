Na de eerste rustdag is het woord in de Tour de France aan de klassementsrenners. In de komende vijf etappes tot de tweede rustdag kunnen er grote verschillen ontstaan in de strijd om de gele trui. Dit is wat de renners in de tweede Tour-week te wachten staat.

Woensdag 17 juli - 167 kilometer van Albi naar Toulouse

Normaal gesproken een rit voor de sprinters, met onderweg slechts twee kleine klimmetjes. Toch is het parcours vrijwel nergens echt vlak, en de etappe van maandag bewees dat ook in sprintetappes met behulp van de wind grote verschillen gemaakt kunnen worden.

Donderdag 18 juli - 209 kilometer van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre

Het peloton meldt zich in de Pyreneeën. Onderweg zijn er twee beklimmingen van de eerste categorie, maar de finishstreep ligt na een afdaling van 30 kilometer. Grote verschillen zullen hier vermoedelijk nog niet gemaakt worden, tenzij goede dalers met veel lef de overige favorieten voorblijven.

Vrijdag 19 juli - individuele tijdrit van 27 kilometer in Pau

De enige individuele tijdrit van deze Tour. Het parcours rondom Pau bevat een pittige klim van 1,1 kilometer, maar verder is het wegdek vooral glooiend. De hitte gaat een rol spelen: komend weekend zal de temperatuur in het zuiden van Frankrijk oplopen tot boven de 30 graden.

Een qua lengte en parcours vergelijkbare tijdrit in het Critérium du Dauphiné werd dit jaar gewonnen door Wout van Aert, voor onder anderen Steven Kruijswijk (vierde), Emanuel Buchmann (vijfde), Adam Yates (zesde), Julian Alaphilippe (zevende) en Jakob Fuglsang (negende). Van alle klassementsrenners in de Tour ontbraken alleen Geraint Thomas en Egan Bernal in die tijdrit. Wie hier wint, kan zomaar tientallen seconden tot enkele minuten op de concurrentie pakken.

Zaterdag 20 juli - 117 kilometer van Tarbes naar Tourmalet

In deze ultrakorte rit doemt de eerste klim van de buitencategorie op, waarop bovendien de finishstreep getrokken is. Vermoedelijk zal er van start tot finish keihard gekoerst worden, want er kunnen grote verschillen gemaakt worden.

De Tourmalet werd in 1910 voor het eerst beklommen in de Ronde van Frankrijk en is de berg die het vaakst (83 keer) deel uitmaakte van het Tour-parcours. Vorig jaar kwam Julian Alaphilippe er als eerste boven en twee jaar eerder bereikte Thibaut Pinot als eerste de top.

Zondag 21 juli - 185 kilometer van Limoux naar Foux Prat d'Albis

In de vierde en laatste Pyreneeënrit komen de renners vier beklimmingen tegen, waarvan drie van de eerste categorie. De finish ligt bergop naar Prat d'Albis, dat voor het eerst is opgenomen in de Tour.

Hier kunnen zeker verschillen gemaakt worden: op het einde worden de wegen smal en bochtig en loopt het op met een stijgingspercentage van 11. Een aankomst voor de pure klimmers.