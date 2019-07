Als Dylan Groenewegen valt, wint Mike Teunissen. En als Groenewegen en Teunissen moeten lossen, sprint Wout van Aert naar de ritzege. Jumbo-Visma bewees maandag wederom dat de hele Tour de France-ploeg in topvorm is.

"Deze rit is typerend voor onze ploeg. Als plan A niet werkt, dan werkt plan B. Of zelfs plan C", zei Jumbo-Visma-renner Laurens De Plus met een grote glimlach na finish van de tiende etappe in Albi.

"Het is ongelooflijk wat voor Tour wij rijden. Dit is once in a lifetime, de Tour van ons leven. Ik denk niet dat dit nog een keer gaat gebeuren. Vier uit tien, dat betekent dat we 40 procent van alle ritten hebben gewonnen tot nu toe. Alles valt in zijn plooi, het is ongekend."

Tour-debutant Van Aert bezorgde de Nederlandse formatie maandag alweer de vierde ritzege van deze Ronde van Frankrijk, na winst van Teunissen in de eerste etappe, winst in de ploegentijdrit in rit twee en winst van Groenewegen in rit zeven.

De 24-jarige Belg hield in de door wind geteisterde finale in tegenstelling tot Groenewegen en Teunissen stand in de eerste waaier en klopte topsprinters Elia Viviani, Caleb Ewan, Michael Matthews en Peter Sagan in de licht oplopende finishstraat.

"We zochten nog een tweede topsprinter voor volgend jaar", wees De Plus met een lach naar de interesse van Jumbo-Visma in de zonder ploeg zittende Marcel Kittel. "Nou, ik denk dat we onze tweede topsprinter gevonden hebben."

'Dit komt niet helemaal uit het niks'

Drievoudig wereldkampioen veldrijden Van Aert, die dit seizoen debuteert in een WorldTour-ploeg, liet vorige maand in het Critérium du Dauphiné met een tijdritzege en een sprintzege in twee opeenvolgende dagen al zijn potentie zien op het hoogste niveau.

"Ik wil niet zeggen dat we dit zagen aankomen, maar het komt ook niet helemaal uit het niks, hè", zei Teunissen. "We hebben het hier wel over Wout van Aert. Hij heeft al heel veel mooie dingen laten zien en dit is eigenlijk alleen maar een bevestiging dat hij een supergoede renner is."

De Plus kreeg tijdens de rit steeds meer het gevoel dat een zege voor zijn landgenoot Van Aert weleens een optie zou kunnen zijn. "Ik voelde dat het door de wind nerveuzer werd in het peloton en dat Dylan al goed had afgezien. En we hadden al gezegd: als Dylan er niet meer bij is, kan Wout de sprint doen."

"Maar ja, het blijft straf. Wout klopt hier weet ik veel wie allemaal. Ik weet niet wat er verder allemaal nog met hem gaat gebeuren."

'Na droomstart nu droomvervolg'

De vraag is ook wat er deze Tour nog allemaal met Jumbo-Visma gaat gebeuren. Kopman Steven Kruijswijk zat maandag attent mee in de eerste groep en steeg in het klassement van de zevende naar de vierde plaats. Hij staat op 1 minuut en 27 seconden van geletruidrager Julian Alaphilippe.

"Ik denk dat 'Stevie' er in zijn carrière nog nooit zo goed voor heeft gestaan aan het begin van de tweede week", aldus De Plus. "Ik zat in de tweede groep in mijn handen te wrijven toen ik zag welke klassementsrenners daar allemaal zaten. We hadden al een droomstart, dit is een droomvervolg. Het blijft maar duren."

De renners krijgen dinsdag de eerste rustdag van deze Tour. Woensdag gaat de Ronde van Frankrijk verder met een vlakke etappe van 167 kilometer van Albi naar Toulouse.