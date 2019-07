Steven Kruijswijk deed maandag in de tiende etappe van de Tour de France uitstekende zaken door van de zevende naar de vierde plek te stijgen in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma, die Wout van Aert zag zegevieren, had niet zien aankomen dat hij in de glooiende rit zo veel tijd zou pakken op een aantal concurrenten.

"Iedereen keek een beetje naar de rustdag uit, maar nu blijkt maar weer dat je geen enkele dag in de Tour met gemak kunt aanpakken", zei Kruijswijk na de spectaculaire etappe van 217 kilometer. "Ik heb goede zaken gedaan op een dag waarop ik het eigenlijk niet had verwacht. Je moet altijd scherp zijn en daar ben ik in de eerste tien etappes goed in geslaagd."

De Brabander profiteerde van een breuk in het peloton op zo'n 35 kilometer van de finish. Kruijswijk zat net als onder anderen geletruidrager Julian Alaphilippe, Geraint Thomas en Egan Bernal in de voorste groep, maar concurrenten als Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Jakob Fuglsang en Richie Porte bleven achter.

De groep met Kruijswijk kwam liefst een minuut en veertig seconden eerder over de finish en deed zo uitstekende zaken. De 32-jarige Brabander was vooral knecht Tony Martin dankbaar, die tijdens de rit veel werk verrichte voor Jumbo-Visma.

"Hij heeft echt superwerk gedaan. Tony reed de hele dag aan kop, maar vooral op 80 kilometer van de meet was hij uitstekend. Door hem zat ik in de finale nog fris en dan moet je een beetje knokken voor je positie. Deze verschillen zijn natuurlijk lekker, we gaan met een goed gevoel de rustdag in."

'Zege Van Aert toont aan dat we supersterk zijn'

Jumbo-Visma kende, op het forse tijdverlies van George Bennett na, sowieso een mooie dag in de Tour. Waar Kruijswijk drie plekken steeg in het algemeen klassement, bezorgde Van Aert de Nederlandse ploeg de vierde dagzege in deze Ronde van Frankrijk.

De Belgische Tour-debutant, die ploeggenoot Dylan Groenewegen eerder in de rit zag lossen, verraste topsprinters als Elia Viviani, Caleb Ewan en Michael Matthews in de sprint en boekte zo zijn grootste succes uit zijn nog prille loopbaan als wegwielrenner.

"Dat toont maar weer aan dat we in de breedte supersterk zijn", concludeerde Kruijswijk. "Het is ongelooflijk dat we vandaag eigenlijk voor Dylan reden en dat Wout het afmaakte. Na zo'n finale zit er niemand meer fris en dan is het voor Wout makkelijker om positie te kiezen, maar dan moet hij het nog wel even doen. Die jongen is zo'n talent, dat is gewoon genieten."

De renners genieten dinsdag van een rustdag. De Tour de France wordt woensdag vervolgd met een vlakke rit van Albi naar Toulouse, die in totaal 167 kilometer telt. In die etappe zijn er weer kansen voor de sprinters.