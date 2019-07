Steven Kruijswijk deed maandag uitstekende zaken in de Tour de France door van de zevende naar de vierde plek te stijgen in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma, die ploeggenoot Wout van Aert verrassend zag zegevieren in de tiende etappe, had niet zien aankomen dat hij in de glooiende rit zo veel tijd zou pakken op een aantal concurrenten.

"Ik heb goede zaken gedaan op een dag waarop ik het eigenlijk niet had verwacht", zei Kruijswijk na spectaculaire etappe van 217 kilometer "Iedereen keek een beetje naar de rustdag uit, maar nu blijkt maar weer dat je geen enkele dag in de Tour met gemak kunt aanpakken. Je moet altijd scherp zijn en daar ben ik tot nu toe in geslaagd."

De Brabander profiteerde van een breuk in het peloton op zo'n 35 kilometer van de finish. Kruijswijk zat net als onder anderen geletruidrager Julian Alaphilippe, Geraint Thomas en Egan Bernal in de voorste groep, maar concurrenten als Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Jakob Fuglsang en Richie Porte bleven achter.

De groep met Kruijswijk kwam liefst één minuut en veertig seconden eerder over de finish en deed zo uitstekende zaken. De 32-jarige Brabander was vooral knecht Tony Martin dankbaar, die tijdens de rit veel werk verrichte.

"Hij heeft echt superwerk gedaan. De hele etappe, maar vooral op 80 kilometer van de meet. Door hem zat ik in de finale nog fris en dan moet je een beetje knokken voor je positie. We gaan lekker de rustdag in."