Wout van Aert heeft maandag verrassend de tiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Belg van Jumbo-Visma troefde na een spectaculair slot van de 217 kilometer lange rit enkele topsprinters af in Albi. Steven Kruijswijk deed uitstekende zaken en stijgt naar de vierde plek in het algemeen klassement.

Van Aert, die ploeggenoot Dylan Groenewegen eerder in de rit zag lossen, drukte zijn fiets in de sprint net iets eerder over de streep dan de Italiaan Elia Viviani. Het podium werd gecompleteerd door de Australiër Caleb Ewan, die voor Michael Matthews (vierde) en Peter Sagan (vijfde) finishte.

De verrassende dagzege van Van Aert, die voorheen alleen veldrijder was en nu zijn eerste grote ronde rijdt, betekent voor Jumbo-Visma de vierde dagzege deze Tour. Mike Teunissen won de eerste etappe en Groenewegen sprintte in de zevende rit naar de zege, terwijl Jumbo-Visma op dag twee de winst in de ploegentijdrit veiligstelde.

De glooiende etappe kende een spectaculair einde. Door waaiers brak het peloton zo'n 35 kilometer voor de finish in tweeën en onder anderen Groenewegen kon niet mee. Datzelfde gold voor klassementsrenners als Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Jakob Fuglsang en Richie Porte.

Geletruidrager Julian Alaphilippe zat net als onder anderen Kruijswijk en Geraint Thomas wél in de voorste groep, waardoor ze goede zaken deden in het klassement. Jumbo-Visma-renner George Bennett, voor de tiende rit nog de nummer vier in de rangschikking, zakte ver terug en verloor bijna tien minuten.

Algemeen klassement na tiende etappe 1. Julian Alaphilippe (Fra, Deu) 43.27.15

2. Geraint Thomas (GB, Ins) +1.12

3. Egan Bernal (Col, Ins) +1.16

4. Steven Kruijswijk (Jum) +1.27

5. Emanuel Buchmann (Dui, Bor) +1.45

Kruijswijk naar vierde plek in klassement

Kruijswijk stijgt drie plekken in het algemeen klassement en bezet nu de vierde positie op 1 minuut en 27 seconden van Alaphilippe. Ook Thomas (tweede) en Egan Bernal (derde) staan er nog iets beter voor dan de Nederlander.

Pinot, Urán, Porte en Fuglsang kwamen op een minuut en veertig seconden van Alaphilippe en Kruijswijk binnen en staan nu allemaal buiten de top tien van het klassement. Pinot staat elfde met een achterstand van ruim 2,5 minuut op Alaphilippe.

De renners genieten dinsdag van een rustdag. De Tour de France wordt woensdag vervolgd met een vlakke rit van Albi naar Toulouse, die in totaal 167 kilometer telt. In die etappe zijn er weer kansen voor de sprinters.

Zestal vormt vlucht van de dag

De tiende rit voerde het peloton over een glooiend parcours van Saint-Flour naar Albi. De renners kwamen op weg naar de finish drie klimmetjes van de derde en eentje van de vierde categorie tegen, maar die mochten op papier geen probleem zijn voor de sprinters.

De vlucht van de dag werd gevormd door een zestal. Natnael Berhane, Mads Würtz Schmidt, Tony Gallopin, Odd Christian Eiking en Anthony Turgis sloegen een gaatje met het peloton en kregen ook Michael Schär met zich mee. Niemand van de koplopers vormde een bedreiging voor de gele trui en dus bouwden de vluchters snel een voorsprong van maximaal drie minuten op.

Sprintersploegen als Jumbo-Visma (Groenewegen) en Deceuninck-Quick-Step (Viviani) zorgden er aan de kop van het peloton voor dat het gat met de koplopers niet te groot werd. Met nog 80 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong nog maar anderhalve minuut.

Niet lang daarna besloot Team INEOS het tempo te verhogen, waarna het peloton - geholpen door waaiers - in tweeën brak. Onder anderen Tim Wellens en Niki Terpstra bleven achter, maar 10 kilometer later reed alles weer bij elkaar. Het lagere tempo in het peloton had tot gevolg dat de voorsprong van de kopgroep op de Côte de la Malric tot anderhalve minuut was opgelopen.

De tiende etappe in de Tour de France in beeld. (Foto: Pro Shots)

Groenewegen en klassementsrenners zakken weg

Op 38 kilometer van de finish ontstond er dankzij Team INEOS en Deceuninck-Quick-Step opnieuw een breuk in het peloton en deze bleef niet zonder gevolgen. Onder anderen Groenewegen, Bauke Mollema, Bennett, Pinot, Porte, Urán en Vincenzo Nibali misten de slag, terwijl Kruijswijk en geletruidrager Alaphilippe wel in de voorste groep zaten.

Het moordende tempo zorgde ervoor dat de voorsprong van de kopgroep snel slonk en 25 kilometer van de meet rekende de voorste groep de koplopers in. De tweede groep, die op ruim dertig seconden achterstand reed, brak weer uit elkaar en onder anderen Groenewegen had niet meer de benen om aan te sluiten.

Sprinters als Viviani, Ewan, Sonny Colbrelli, Matthews en Sagan bleven wel overeind en leken de strijd om de ritzege te beslechten, maar ze werden verrast door Van Aert. De Belg kwam nipt als eerste over de streep en gaf de tot dusver succesvolle Tour van Jumbo-Visma een passend vervolg.