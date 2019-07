Vincenzo Nibali is flink geïrriteerd door kritiek die hij krijgt na zijn tegenvallende eerste week in de Tour de France. De kopman van Bahrain Merida vindt dat hij naar zijn mogelijkheden koerst.

Nibali werd dit jaar tweede in de Giro d'Italia nadat hij lang herstelde van een gebroken ruggenwervel. Richting de Tour was hij al erg voorzichtig over zijn kansen en na de eerste week staat hij slechts dertigste op bijna negen minuten van geletruidrager Julian Alaphilippe.

"De criticasters zijn degenen die de Tour alleen maar op televisie zien, terwijl ze cola drinken, popcorn eten en kritiek leveren op sociale media", zegt de 34-jarige Nibali tegen Cyclingnews.

"Ik snap dat de fans altijd een spectaculaire koers willen zien, maar ik hoop ook dat ze begrijpen dat het niet altijd zo eenvoudig is. Ik doe mijn uiterste best, maar als de benen niet willen, houdt het op."

De hoge verwachtingen rond de Tour-winnaar van 2014 zijn te verklaren, want hij stond al elf keer op het podium in een grote ronde. Hij was het succesvolst in de Giro, waar hij twee keer eindwinnaar was en in totaal zes keer bij de eerste drie eindigde.

'In de Tour moet je 100 procent zijn'

Nibali, die volgend seizoen in de kleuren van Trek-Segafredo rijdt, vindt het niet gek dat hij tijdens de eerste week van de Tour al een paar keer vroeg moest afhaken op het moment dat het tempo werd opgevoerd.

"Het niveau in de Tour is enorm hoog, dus je moet 100 procent zijn. Coureurs als Thibaut Pinot kunnen nu pieken na een rustig eerste deel van het seizoen. Ik ben niet op mijn best. Ik heb wel de inhoud, maar mis de explosiviteit om het verschil te maken", aldus de Italiaan.

"Het is gewoon heel zwaar om de Giro én de Tour de rijden. Het komt dan aan op je herstel en je spierstelsel. Ik heb het er altijd moeilijk mee gehad en daarom ben ik steeds voorzichtig geweest over mijn kansen in deze Tour. Ik ben beter als ik me op de Giro en de Vuelta richt."

Met zijn dertigste plek in het klassement is Nibali wel de hoogst genoteerde renner van Bahrain Merida. Op plaats twee is Giulio Ciccone van Trek de beste Italiaan.

Het Tour-peloton is maandag toe aan de laatste etappe vóór de eerste rustdag. In de rit over 218 kilometer tussen Saint-Flour en Albi lijken de sprinters aan bod te komen, onder wie Dylan Groenewegen.