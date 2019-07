Alessandro De Marchi heeft zondag meerdere ribben en zijn sleutelbeen gebroken bij zijn valpartij in de negende etappe van de Tour de France. De Italiaan van CCC kan vermoedelijk in september pas zijn rentree maken.

De 33-jarige De Marchi bleef na zijn valpartij roerloos liggen op het asfalt. Na een lange behandeling werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij naast de breuken ook een longkneuzing heeft opgelopen.

"Alessandro zal de komende 24 tot 48 uur ter observatie in het ziekenhuis worden gehouden", aldus teamarts Max Testa maandag op de website van CCC. "In die periode zal worden bekeken of een operatie noodzakelijk is."

Volgens de ploegarts zal het nog minstens drie tot vier weken duren voordat De Marchi mag beginnen met trainen. Zijn rentree laat waarschijnlijk nog langer op zich wachten.

"We hopen dat hij in september weer kan racen, maar als het nodig is krijgt hij natuurlijk langer de tijd om te herstellen."

'Vooral jammer dat ik geen rit heb kunnen winnen'

De Marchi, die zaterdag lange tijd in de kopgroep reed, baalt vooral van het feit dat hij geen etappezege heeft kunnen boeken. "Dat was mijn grote doel. Dit is pas de eerste keer dat ik moet opgeven in een grote ronde. Ik ben teleurgesteld dat nu een eind is gekomen aan mijn traditie om het einde te halen."

De Marchi was bezig aan zijn vierde Tour de France. Bij zijn vorige drie deelnames eindigde hij achtereenvolgens als 71e, 52e en 99e. In 2014 werd hij verkozen tot strijdlustigste renner.