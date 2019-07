Vlak voor de eerste rustdag krijgt Dylan Groenewegen maandag in de tiende etappe van de Tour de France nog een grote kans op zijn tweede ritzege. De 26-jarige Amsterdammer voelt zich fysiek weer 100 procent en is vol vertrouwen na zijn overwinning in etappe zeven.

"Iedereen verwachtte voor de Tour dat ik een rit zou winnen en die heb ik nu op zak. De druk is er dus vanaf, dat voelt wel fijn", zegt Groenewegen. "Nu kunnen we verder kijken."

De kopman van Jumbo-Visma begon de Tour met een valpartij in de eerste etappe en 'slechts' een vijfde plaats in rit vier. In de derde massasprint, afgelopen vrijdag in Chalon-sur-Saône, was het wel raak voor de succesvolste sprinter van dit jaar (elf zeges).

De tiende rit van maandag (van Saint-Flour naar Albi over 217,5 kilometer) is zeker in het eerste deel nog glooiend, maar normaal gesproken moet het kans nummer vier worden voor de sprinters.

"Ik denk dat veel ploegen een sprint willen, dus er zal wel controle zijn", stelt Groenewegen. "Ik heb er zin in. Nog één keer er tegenaan en dan lekker een rustdag."

De viervoudig ritwinnaar in de Tour heeft ruim een week later bijna geen last meer van zijn harde val in Brussel in de finale van rit één. "Mijn schouder voel ik bijna niet meer. Op mijn heup zitten nog restjes van de schaafwonden, maar dat gaat ook wel aardig. Ik voel me met de dag beter worden en ben klaar voor maandag."

Groenewegen heeft energie gespaard

Het zware weekend, met twee lastige overgangsritten waarin het constant op en af ging, deed ook bij Groenewegen pijn, maar desondanks kwam hij zondag goedgehumeurd als 143e over de streep in Brioude.

"Ik had de rit van zaterdag net als veel andere renners een beetje onderschat, want dat was echt een belachelijk zware etappe. Zondag werd er in de eerste tien kilometer flink gekoerst en dacht ik: het wordt wéér zo'n dag."

"Maar vervolgens kwam er controle in het peloton en viel het wel mee. Laat ik het zo zeggen: het had veel zwaarder gekund. Ik heb zoveel mogelijk energie proberen te sparen voor maandag en voel me fris."

Groenewegen in voetsporen van Knetemann en Van Poppel?

Groenewegen, die vorig jaar de zevende en achtste rit van de Ronde van Frankrijk won, kan in Albi in de voetsporen treden van Gerrie Knetemann en Jean-Paul van Poppel, de enige twee Nederlandse renners die het voor elkaar kregen om in twee Tours op rij (minimaal) twee ritzeges te pakken.

Knetemann deed het zelfs in drie Tours achter elkaar (1977, 1978 en 1979), terwijl sprinter Van Poppel het in 1987 (twee zeges) en 1988 (vier zeges) voor elkaar kreeg.

De tiende etappe begint om 12.25 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Dinsdag is de eerste rustdag, waarna het peloton richting de Pyreneeën trekt.