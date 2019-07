Ook in de negende etappe van de Tour de France eindigde een Team Sunweb-renner in de top tien. Nicolas Roche zat zondag in de goede kopgroep, maar hij kon een actieve eerste week van zijn ploeg niet bekronen met een ritzege.

"Het is beter om zo veel toptienplaatsen te hebben dan helemaal niks, we zitten er elke dag goed bij", zei Roche na de finish in Brioude. "Maar we zouden al die toptienplaatsen wel inruilen voor een ritzege."

Door het ontbreken van kopman Tom Dumoulin richt Team Sunweb zich in deze Ronde van Frankrijk op het winnen van etappes. Michael Matthews werd al één keer tweede, één keer vierde, één keer zesde, één keer zevende en twee keer negende, terwijl de Duitse formatie in de tweede etappe als vierde eindigde in de ploegentijdrit.

Zondag was het de beurt aan routinier Roche om zich van voren te tonen. De 35-jarige Ier zat in een sterke kopgroep van vijftien die meer dan tien minuten voorsprong kreeg op het peloton. De nummer twaalf van de Tour van 2012 probeerde het op de laatste klim van de dag, met de top op 13 kilometer van de streep, maar hij kon net niet aanhaken bij Daryl Impey en Tiesj Benoot.

De Zuid-Afrikaan Impey rekende vervolgens in een sprintje vrij simpel af met de Belg Benoot, terwijl Roche op veertien seconden als zesde over de streep kwam.

"Ik voelde me sterk op die klim, maar toen Benoot ging, waren mijn benen leeg. Ik had niet de explosiviteit om erachteraan te gaan. Ik ben blij met hoe ik vandaag gereden heb, maar teleurgesteld dat ik niet een beter resultaat heb neergezet."

'Laten zien dat we als team heel sterk zijn'

Roche is trots dat Team Sunweb zich deze Tour bijna elke dag van voren laat zien. Alleen in de zesde etappe, de bergrit met finish op La Planche des Belles Filles, eindigde geen renner van de Duitse formatie in de top tien.

"We tonen de juiste mentaliteit en laten zien dat we als team heel sterk zijn. We proberen het initiatief te nemen in de koers, hebben elke dag wel iets geprobeerd, En we blijven het natuurlijk proberen. Dit is de Tour, we geven niet op."

Maandag zal Team Sunweb waarschijnlijk weer voor Matthews rijden. De tiende etappe (van Saint-Flour naar Albi over 217,5 kilometer) is op papier een rit voor de sprinters. De laatste etappe voor de eerste rustdag begint om 12.25 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.00 uur.