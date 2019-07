Daryl Impey heeft moeite om zijn emoties in bedwang te houden na zijn eerste ritzege in de Tour de France. De Zuid-Afrikaan was zondag in de negende etappe de sterkste van een kopgroep.

"Ik heb in al die jaren vaak meegezeten in een ontsnapping. Ik ben trots dat het me nu eindelijk gelukt is", zei de 34-jarige Impey na zijn overwinning in Brioude.

"Het is lang geleden dat ik zo geëmotioneerd ben geweest. Robert Hunter was in 2007 de laatste Zuid-Afrikaan die een etappe in de Tour de France won. Dit is een magische overwinning."

Impey maakte deel uit van een kopgroep die gedurende de etappe steeds verder uiteenviel. Uiteindelijk bleef hij samen met Tiesj Benoot over en was hij in de sprint-à-deux veel te sterk voor de Belg.

Daryl Impey viert zijn eerste ritzege in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

'Het is een droom die uitkomt'

"Dit was een rit die ik vooraf wel had aangemerkt", aldus de renner van Mitchelton-Scott. "Net als de vorige etappe trouwens, maar toen miste ik de slag. Vandaag heb ik extra goed opgelet en lukte het wel. We hadden een mooie groep waarin goed werd samengewerkt."

Voor Impey was het zijn eerste overwinning in een grote ronde. Tot zondag had hij 26 zeges achter zijn naam staan, waaronder tweemaal het eindklassement van de Tour Down Under en ritten in het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Baskenland.

"Ik moest er alleen op die laatste klim alles aan doen om aan te haken. Het is fantastisch om een etappe op dit niveau te winnen, een droom die uitkomt. Ik ben blij dat mijn benen nog goed genoeg waren om Tiesj Benoot te kloppen", besloot Impey.