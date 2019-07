Steven Kruijswijk is vooral blij dat de kopgroep alle ruimte kreeg in de negende etappe in de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma kwam in het peloton op ruim zestien minuten van ritwinnaar Daryl Impey over de finish.

"Je zag aan de ploegen dat ze niet weer een hele dag wilden achtervolgen", zei Kruijswijk na afloop van de etappe. "Die gokten op een ontsnapping in plaats van een hele dag op kop te rijden en weer met lege handen te staan. Voor mij kon dat geen kwaad."

Na wat mislukte pogingen ontstond vroeg in de etappe een kopgroep van vijftien renners. Kort daarna moest de Mur d'Aurec, een klim van de eerste categorie, worden bedwongen.

"Richting die klim wilde iedereen van voren zitten, waardoor we allemaal zenuwachtig waren", aldus de Brabander. "Uiteindelijk bracht dat niks en zijn we een kwartier lang bezig geweest met stressen voor niks."

Ondanks de snipperdag in het peloton was hij blij dat de etappe op de Franse nationale feestdag erop zat. "Op een dag als vandaag voel ik me nooit echt super. Het was een beetje meerijden en de dag doorkomen."

Het peloton gaf de kopgroep in de negende etappe alle ruimte. (Foto: Pro Shots)

'Deze ritten gaan meetellen in derde week'

Kruijswijk, die de zevende plaats in het algemeen klassement bezet, denkt dat de klassementsrenners dit soort ritten in de derde week nog wel in de benen gaan voelen.

"We hebben deze week veel lastige ritten gehad en die gaan meetellen in de derde week. Voor mij is dat alleen maar goed", concludeerde hij.

Maandag staat er een heuvelachtige rit over 217 kilometer van Saint-Flour naar Albi op het programma. Dinsdag volgt de eerste rustdag in deze Tour.