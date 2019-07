Daryl Impey heeft zondag de negende etappe in de Tour de France gewonnen. De Zuid-Afrikaan was op de Franse nationale feestdag de sterkste van een kopgroep.

De 34-jarige Impey bleef in een sprint-à-deux de Belg Tiesj Benoot eenvoudig voor. De twee maakten deel uit van een vroege kopgroep, die gedurende de etappe uiteenviel.

De Sloveen Jan Tratnik eindigde op tien seconden als derde, vóór de Belgen Oliver Naesen (vierde) en Jasper Stuyven (vijfde). Anthony Delaplace was met de tiende plaats de beste Fransman op Quatorze Juillet. Het peloton kwam op meer dan zestien minuten over de finish.

Voor Impey is het zijn eerste ritzege in een grote ronde. De renner van Mitchelton-Scott won begin dit jaar ook de Tour Down Under. Eerder in zijn carrière schreef de Zuid-Afrikaans kampioen onder meer een etappe in het Critérium du Dauphiné en twee ritten in de Ronde van Baskenland op zijn naam.

In de top van het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Julian Alaphilippe behoudt zijn gele trui en heeft 23 seconden voorsprong op de Italiaan Giulio Ciccone. Steven Kruijswijk blijft op de zevende plek de beste Nederlander.

De Marchi komt hard ten val in beginfase

In de negende rit kreeg het peloton 170 kilometer van Saint-Étienne naar Brioude voor de kiezen, waarbij al vroeg een beklimming van de eerste categorie moest worden bedwongen. Het vervolg van de etappe was heuvelachtig en kende nog twee cols van de derde categorie.

Kort na de start kwam Alessandro De Marchi zwaar ten val. De Italiaan, die zaterdag nog lang in de aanval reed, moest opgeven en werd zo de vijfde uitvaller in deze Tour. Volgens zijn ploeg CCC was De Marchi na zijn valpartij bij bewustzijn.

Even later ontstond een kopgroep van veertien renners, waartoe geen Nederlanders behoorden. Onder anderen Jumbo-Visma-renner Tony Martin, Edvald Boasson Hagen, Stuyven en Benoot maakten wel deel uit van dit gezelschap.

Kopgroep krijgt snel tien minuten voorsprong

Marc Soler voegde zich later bij de koplopers en ook Rui Costa probeerde de sprong te maken, maar de Portugees kwam net tekort. Van de vluchters was Nicolas Roche op 23 minuten de hoogst geklasseerde renner, waardoor ze alle ruimte kregen van het peloton. Al snel was de voorsprong meer dan tien minuten.

Op 35 kilometer van de meet vond Lukas Pöstlberger het tempo in de kopgroep te laag liggen. De Oostenrijker ging er alleen vandoor en nam een kleine minuut voorsprong op zijn medevluchters.

Vlak voor het laatste klimmetje viel de kopgroep uiteen. De eerste achtervolgers reden Pöstlberger nog voor de top van de Côte de Saint-Just voorbij en uiteindelijk bleven Roche, Benoot en Impey vooraan over.

In de finale kon Roche het tempo van de andere twee niet meer volgen. Benoot en Impey behielden hun voorsprong op een achtervolgend groepje en mochten strijden om de ritzege. In de sprint liet de Belg het lopen en reed de Zuid-Afrikaan naar de ritwinst.