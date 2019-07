Alessandro De Marchi heeft zondag als vijfde renner moeten opgeven in de Tour de France. De Italiaan van CCC kwam in de beginfase van de negende rit op een nare manier ten val.

De Marchi ging in de eerste afdaling van de dag hard onderuit en bleef roerloos liggen op zijn buik. Hij werd na een lange behandeling voorzichtig afgevoerd. Volgens CCC is hij bij bewustzijn en heeft hij vooral verwondingen in zijn gezicht.

Voor CCC is De Marchi de tweede renner die afhaakt in de Ronde van Frankrijk. In de zesde rit kneep Patrick Bevin in de remmen en datzelfde gold toen voor Cofidis-renner Nicolas Edet. Zaterdag gaven Tejay van Garderen (EF Education First) en Christophe Laporte (Cofidis) op.

De 33-jarige De Marchi was zaterdag nog een van de renners die de koers kleur gaf. Hij vormde een kopgroep met Thomas De Gendt, Niki Terpstra en Ben King en moest in de slotfase zijn meerdere erkennen in ritwinnaar De Gendt.

De Italiaan van CCC was bezig aan zijn vierde Tour de France. Bij zijn vorige drie deelnames eindigde hij achtereenvolgens als 71e, 52e en 99e en haalde hij Parijs dus wel. In 2014 werd hij verkozen tot strijdlustigste renner.