Michael Matthews eindigde in de eerste acht dagen van de Tour de France zes keer in de top tien, maar een zege ontbreekt nog. De sprinter van Team Sunweb bleef na zijn vierde plek van zaterdag positief over zijn kansen op die zo gewenste overwinning.

Het contrast tussen Colmar en Saint-Étienne was groot. Na zijn zevende plek in de vijfde etappe van woensdag baalde Matthews zo erg, dat hij minutenlang in zijn eigen wereld was in Colmar.

Drie dagen later in Saint-Étienne gaf de Australiër na zijn vierde plaats in de achtste rit bij de bus van Sunweb een 'boks' aan zijn teamgenoten Sören Kragh Andersen en Lennard Kämna en stond hij monter de pers te woord.

"Het is lastig om geduldig te blijven in de jacht op die ritzege", zei de 28-jarige Matthews, die zaterdag weliswaar de sprint van de groep met favorieten won, maar Thomas De Gendt, Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe voor zich moest dulden in de daguitslag.

"Maar ik vind het ook mooi. Want als die etappewinst wel komt, zullen we de zege nog zoveel meer waarderen. Als je direct een massasprint wint, denk je misschien: oh, dat was makkelijk. Maar als je er elke dag weer voor moet vechten, zal de overwinning nog veel zoeter smaken."

'Het zit wel goed met mijn sprint'

Matthews, die bij afwezigheid van Tom Dumoulin de kopman is van Team Sunweb, eindigde in de eerste week van de Tour al als tweede, als vierde, als zesde, als zevende en twee keer als negende.

De zevende plek van woensdag was het dieptepunt, omdat zijn ploeggenoten de hele dag voor hem op kop reden en hij zich vervolgens niet goed positioneerde in aanloop naar de sprint.

"'Bling' zat er heel erg mee dat hij toen niet een resultaat neer kon zetten, terwijl de ploeg fantastisch werk had gedaan", stelde ploegleider Aike Visbeek. "Zaterdag hadden we wel het gevoel dat we er alles aan gedaan hebben. 'Bling' won de sprint van het peloton en haalde dus het maximale uit waar hij controle over heeft. Dat is het verschil tussen die twee ritten."

Matthews, die in Saint-Étienne Peter Sagan en Matteo Trentin klopte in de strijd om de vierde plek, kreeg in de achtste etappe opnieuw de bevestiging dat het met zijn snelheid wel goed zit. "Het zit wel goed met mijn sprint, dat weet ik. Het is jammer dat ik tot nu toe in de massasprints niet de ruimte heb kunnen vinden om te laten zien hoeveel power ik heb."

Zondag krijgt Matthews mogelijk een nieuwe kans om voor een ritzege te gaan. De negende etappe (Saint-Étienne-Brioude over 170,5 kilometer) is wederom heuvelachtig en dus te lastig voor de pure sprinters. De rit begint om 13.25 uur en de finish wordt verwacht rond 17.30 uur.