Bauke Mollema heeft geen goed woord over voor de positie van de motoren in de Tour de France. Volgens de renner van Trek-Segafredo hebben renners er flink voordeel van en zorgt het voor een oneerlijk koersverloop.

De 32-jarige Mollema sprak eind mei in de Giro d'Italia ook al zijn ergernis uit over de motoren en zat zich zaterdag in de achtste etappe van de Tour opnieuw flink te verbijten.

"In het peloton reden we echt de hele dag en tijdens alle afdalingen achter alle motoren, echt belachelijk. Ik heb al met de jury gepraat onderweg. De televisiemotor rijdt er de hele tijd één seconde voor", aldus Mollema bij de NOS.

"Dat is in een afdaling een groot verschil. Niet alleen voor de aerodynamica, maar ook omdat je in de afdaling een goed richtpunt hebt. Je ziet aan de remlichten wat voor bocht eraan komt. Echt belachelijk hoeveel harder het peloton daardoor is gegaan."

De kopgroep van de dag bestond uit ritwinnaar Thomas De Gendt, Niki Terpstra, Ben King en Alessandro De Marchi. Het kwartet slaagde er niet in een grote voorsprong op te bouwen, al lukte het De Gendt uiteindelijk om vooruit te blijven.

'Dit heeft echt invloed op het koersverloop'

Mollema baalt ervan dat er ondanks zijn klachten in zowel de Giro als de Tour nog geen actie is ondernomen tegen de motoren.

"Het is jammer dat ze er geen aandacht aan besteden", zegt hij. "Misschien was het in de kopgroep hetzelfde, dat heb ik natuurlijk niet gezien. Dan zou het hetzelfde zijn voor iedereen, maar dit heeft echt invloed op het koersverloop."

Giulio Ciccone, ploeggenoot van Mollema bij Trek, verloor zijn gele trui in de pittige achtste Tour-etappe. Julian Alaphilippe reed dinsdag, woensdag en donderdag al in het geel en is nu opnieuw de klassementsleider.

Het peloton krijgt zondag opnieuw een heuvelrit voor de kiezen. De renners leggen dan ruim 170 kilometer af tussen Saint-Étienne en Brioude.