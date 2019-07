Steven Kruijswijk is blij dat hij zaterdag in de listige achtste etappe van de Tour de France zonder al te veel problemen veilig in de groep met favorieten over de streep kwam.

"Het was gewoon een heel zware rit. Continu draaien en keren, continu op en af", zei Kruijswijk, nadat hij als 23e was gefinisht. "Dit zijn dagen waarop je altijd van voren moet zitten, veilig moet binnenkomen en geen tijd moet verliezen."

De kopman van Jumbo-Visma verloor alleen wat tijd op de Fransen Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot, die in de finale aanvielen en 20 seconden voor het eerste pelotonnetje de finish bereikten.

De Belg Thomas De Gendt soleerde naar de ritzege en hij was er samen met medevluchters Alessandro De Marchi, Niki Terpstra en Ben King voor een groot deel verantwoordelijk voor dat er heel hard gereden werd over het heuvelachtige parcours van 200 kilometer tussen Mâcon en Saint-Étienne.

"Op dit terrein is iemand als De Gendt niet kapot te krijgen", stelde Kruijswijk. "Iedereen weet: als hij meezit in de ontsnapping, moet je echt op tijd beginnen met achtervolgen en volle bak gaan. En dan zie je dat hij het nog redt. Er waren zeker ploegen die het probeerden in de achtervolging, maar zij liepen langzaam ook langzaam leeg."

De Gendt haalde uiteindelijk een gemiddelde snelheid van 40 kilometer per uur in een rit waar het geen enkel moment vlak was en er zeven cols waren. "Zo'n dag heb je altijd wel een keer in de Tour, dat het op zo'n lastig parcours van start tot finish koers is", aldus Kruijswijk. "Dit gaat de komende dagen wel meetellen.'

'Had een iets betere dag'

De Brabander voelde zich ondanks het verschroeiende tempo prima in de achtste etappe. "Ik had een iets betere dag dan afgelopen donderdag in de rit naar Planche des Belles Filles. Zeker aan het einde van de etappe voelde ik me nog goed."

"In de eerste 100 kilometer zag je dat iedereen nog de benen had om van voren te zitten, maar klimmetje voor klimmetje moesten er steeds meer renners af. Voor mij werd het daardoor steeds makkelijker om vooraan te blijven."

Kruijswijk wees naar de valpartij van titelverdediger Geraint Thomas op 15 kilometer van de streep om aan te geven waarom het belangrijk is om constant geconcentreerd te blijven. "Hij kwam heel sterk terug, maar het zijn toch kleine dingen die je niet te vaak moet hebben. Het is zaak om attent te zijn, maar niet té gestrest".

De nummer zeven van het klassement raakte dan ook niet in paniek toen hij op circa 35 kilometer van de streep even op kleine achterstand van het pelotonnetje kwam te rijden.

"We waren aan het wachten op iemand van de ploeg die aan de kant van de weg stond met bidons toen Alaphilippe ten val kwam. Daardoor ontstond er een gat en daar zaten wij even achter. Gelukkig waren Laurens De Plus en Wout van Aert er om me terug te brengen, er was geen paniek."