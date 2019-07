Geraint Thomas hield zaterdag geen ernstige blessure over aan zijn valpartij in de finale van de achtste etappe van de Tour de France, maar de titelverdediger baalt wel dat hij door zijn schuiver Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe niet kon volgen.

"Ik ben oké, maar het is wel frustrerend", zei Thomas na de finish in Saint-Étienne. "Ik viel op een sleutelmoment in de koers. Als ik niet gevallen was, had ik in het wiel van Pinot en Alaphilippe kunnen komen en was het een totaal ander verhaal geweest."

De 33-jarige kopman van Team INEOS ging vlak voor de laatste klim van de dag samen met zijn ploegmaat Gianni Moscon onderuit doordat ze de vallende Education First-renner Michael Woods niet konden ontwijken.

Zijn teamgenoten brachten Thomas razendsnel terug in het peloton, maar hij had een te grote inspanning moeten leveren om de aanval van Pinot en Alaphilippe vlak voor de top van de Côte de la Jaillère te kunnen beantwoorden.

"Op het moment dat ik weer voor in de groep kwam, moest ik even op adem komen en juist toen kwam de aanval", zei de Welshman. "Het is irritant en frustrerend, maar het voelt ook goed om zo snel terug te komen na een val."

'Het team was geweldig'

Dylan van Baarle en Wout Poels deden samen met de Spanjaard Jonathan Castroviejo het meeste werk om Thomas weer in het wiel van zijn concurrenten te krijgen.

"Het team was geweldig", zei ploegleider Nicolas Portal. "Aan de voet van de laatste klim zaten we nog met zeven renners in het peloton, dat is echt fantastisch. Alleen Luke Rowe was al gelost."

Alle INEOS-renners behalve Egan Bernal werden opgehouden door de val van Thomas en konden hun kopman dus direct helpen.

"Wout was de laatste die nog wat kon doen voor Geraint", stelde Portal. "Hij reed heel hard die klim op en bracht Geraint op 30 meter van de groep. Ik had niet verwacht dat ze Geraint zó snel weer in het peloton konden krijgen."

Thomas staat vijfde in klassement

De Franse ploegleider begreep de frustratie bij Thomas. "Hij had het gevoel dat hij sterk was, maar door iets waar hij geen controle over had, kon hij Pinot en Alaphilippe niet volgen. Maar uiteindelijk hebben we weinig schade geleden."

Thomas kwam als tiende over de finish, in een groep met favorieten die 26 seconden toegaf op ritwinnaar Thomas De Gendt en 20 seconden op Pinot en Alaphilippe. De Tour-winnaar van vorig jaar staat in het klassement vijfde met een achterstand van 1 minuut en 12 seconden op geletruidrager Alaphilippe.

Bernal, de andere kopman van INEOS, werd zaterdag negende en staat zesde in de algemene rangschikking op 1.16 van het geel.