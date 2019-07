Thomas de Gendt is dolblij dat hij zaterdag zijn rol als een van de favorieten waar heeft kunnen maken in de achtste etappe van de Tour de France. De Belg zat in de vlucht van de dag en kwam na 200 kilometer koers solo over de finish in Saint-Étienne.

"Dit was een dag die op mijn lijf geschreven was", zei een trotse De Gendt na de heuvelrit tegen Sporza. "Niet te lange klimmen, niet te zwaar. Dan moet je erin geloven en als je heel goede wonderbenen hebt, dan valt alles op zijn plaats."

De Gendt vormde samen met Niki Terpstra, de Amerikaan Ben King en de Italiaan Alessandro De Marchi de vlucht van de dag, waarna de 32-jarige Belg er zo'n 67 kilometer voor de finish alleen met De Marchi vandoor ging.

"Op dat moment trokken we echt door", blikte De Gendt terug. "Opeens hadden we weer vier minuten voorsprong en toen begonnen we erin te geloven. Het was toen zaak om bergop een heel goed tempo te rijden en bergaf zo snel als we konden. Soms was het flirten met de valpartij, maar dat is nodig als je wil winnen."

Op 13 kilometer van de meet was de voorsprong nog een minuut en reed De Gendt weg bij zijn Italiaanse medevluchter. Hoewel de Belg nog werd achtervolgd door de Fransen Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot, was zijn voorsprong groot genoeg om de finish solo te passeren.

Thomas de Gendt boekte zijn tweede dagzege in de Tour. (Foto: Pro Shots)

'Het is nooit stilgevallen in kopgroep'

De Gendt had vanwege de omvang van de vlucht van de dag aanvankelijk niet heel veel vertrouwen in een goede afloop. "Vier vond ik eigenlijk een beetje te weinig, maar je moet je schikken naar de situatie", aldus de renner van Lotto Soudal.

"Het was eigenlijk een finale van 200 kilometer en het is nooit stilgevallen. Als er meer renners als De Marchi waren, bleef een ontsnapping vaker weg."

Zijn indrukwekkende overwinning in de achtste etappe betekende voor De Gendt zijn tweede dagzege in de Tour de France en zijn vierde in een grote ronde. In 2012 won hij een etappe in de Giro d'Italia en in 2017 schreef hij een rit in de Vuelta a España op zijn naam.

De eerste etappezege van De Gendt in de Tour was in 2016, toen hij de ingekorte etappe naar de Mont Ventoux won. "Toch sla ik deze zege hoger aan. Je vecht 200 kilometer lang met drie anderen en houdt uiteindelijk bij de finish 150 meter voorsprong over. Dat vind ik toch mooier dan een bergetappe winnen."