Niki Terpstra baalt ervan dat hij zijn aanvalslust zaterdag niet beloond zag worden in de achtste etappe van de Tour de France, maar de renner van Direct Energie zit niet bij de pakken neer en is van plan vaker aan te vallen.

De 35-jarige Terpstra ging er vroeg in de heuvelachtige etappe vandoor en kreeg drie renners met zich mee, onder wie Thomas De Gendt, die wél vooruit bleef en knap de etappe won.

"Ik dacht dat vandaag wel een kans zou zijn en dat de vluchters het vol zouden houden. Dat was ook zo, want De Gendt won, maar ik hield het zelf niet vol", zei Terpstra na de finish in Saint-Étienne bij de NOS.

"Er was constant druk van het peloton, het gaatje bleef maar een minuut of drie. Bij het middelste deel van de etappe waren er twee zware klimmen achter elkaar, waarbij ik moest zien te overleven. Dat lukte niet. Toen was het voor mij voorbij."

In de slotfase van de pittige etappe bleven De Gendt en Alessandro De Marchi vooraan over, maar ook De Marchi kon uiteindelijk niet volgen. De Gendt hield zijn vluchtpoging nipt vol, terwijl vlak achter hem Julian Alaphilippe naar het geel reed.

'Parcours was pittiger dan ik dacht'

Terpstra dacht een goede kans te maken op dagsucces, maar merkte onderweg dat hij zich enigszins had vergist. "Het was echt zwaar en het parcours was iets pittiger dan ik dacht", aldus de Noord-Hollander.

"Ik heb me rustig gehouden in de eerste week om vandaag te proberen mee te zitten. Dat is gelukt, maar ik was gewoon niet goed genoeg. Er komen nog wel een paar dagen waarbij ik het ga proberen. Ik ben hier voor de aanval."

Het peloton krijgt zondag opnieuw een heuvelrit voor de kiezen. Met Alaphilippe als nieuwe geletruidrager wordt ruim 170 kilometer afgelegd tussen Saint-Étienne en Brioude.