Thomas De Gendt heeft zaterdag de achtste etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Belg bekroonde een knappe solo met de winst. Julian Alaphilippe eindigde als derde en heroverde de gele trui.

De Gendt, die deel uitmaakte van de vroege vlucht, bleef Thibaut Pinot (tweede) en Alaphilippe (derde) zes seconden voor. Michael Matthews won op een kleine halve minuut de sprint van het uitgedunde peloton en werd vierde.

Voor de 32-jarige De Gendt is het zijn tweede ritzege in de Tour. In 2016 won de renner van Lotto Soudal voor het eerst een etappe in 'La Grande Boucle'.

In het algemeen klassement nam Alaphilippe de eerste plek weer over van Giulio Ciccone. De Fransman pakte onderweg enkele bonificatieseconden en heeft nu 23 seconden voorsprong op Ciccone. Pinot deed ook goede zaken en staat op 53 tellen derde.

Steven Kruijswijk kwam in het peloton als 23e over de finish en klom een plek in het klassement. De kopman van Jumbo-Visma bezet op een kleine anderhalve minuut van Alaphilippe de zevende plaats.

Geraint Thomas kwam in de slotfase van de etappe ten val in een afdaling, maar hij kon snel verder en liep geen zware verwondingen op. De titelverdediger kwam uiteindelijk als tiende over de finish.

Terpstra maakt deel uit van kopgroep

De achtste etappe voerde het peloton over 200 kilometer van Mâcon naar Saint-Étienne. Onderweg werden zeven klimmetjes bedwongen, waaronder vijf van de tweede en twee van de derde categorie.

Kort na de start gingen Niki Terpstra, De Gendt en Ben King op avontuur. Het trio kreeg even later gezelschap van Alessandro De Marchi en samen bouwden zij een maximale voorsprong van vijf minuten op.

Tijdens de vijfde klim - op 67 kilometer van de finish - konden Terpstra en King het tempo vooraan niet meer volgen. De Nederlander en de Amerikaan werden niet lang daarna ingerekend door het peloton.

De Gendt en De Marchi hadden op dat moment nog zo'n drieënhalve minuut voorsprong op het peloton, dat op de verschillende cols steeds verder uitdunde. Onder anderen pure sprinters als Dylan Groenewegen en Elia Viviani, bolletjestruidrager Tim Wellens en Jumbo-Visma-renner Wout van Aert moesten lossen.

Geraint Thomas gaat onderuit in afdaling

Naarmate de finale dichterbij kwam, voerden Astana en EF Education First het tempo in het peloton op. Hierdoor liep de voorsprong van De Gendt en De Marchi langzaamaan terug.

Vlak voor de Côte de la Jaillère, de laatste beklimming van de dag, ging het mis voor Geraint Thomas. De titelverdediger ging onderuit in een afdaling, maar hij werd door zijn ploeggenoten van Team INEOS snel teruggebracht.

Met nog 13 kilometer voor de boeg reed De Gendt met een voorsprong van nog een kleine minuut weg bij De Marchi. Vlak voor de top van de Côte de Jaillère moest Vincenzo Nibali afhaken uit het peloton.

Kort daarna ging Alaphilippe ervandoor, waarna hij op de laatste beklimming vijf bonificatieseconden pakte. De Fransman kreeg zijn landgenoot Pinot met zich mee en zij gingen samen op jacht naar koploper De Gendt.

Alaphilippe en Pinot kwamen nog heel dicht in de buurt van De Gendt, maar de Belg hield uiteindelijk net stand en rondde zo een fraaie solo af met de winst.