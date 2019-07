Tejay van Garderen is de derde uitvaller in de Tour de France. De Amerikaan van EF Education First gaat vanwege een handbreuk zaterdag niet meer van start in de achtste etappe.

Van Garderen reed vrijdag in de door Dylan Groenewegen gewonnen zevende rit tegen een verkeerseiland op. Hij liep daarbij onder meer verwondingen aan zijn hand en gezicht op.

De renner reed de rit nog wel uit en werd na afloop direct naar een ziekenhuis vervoerd. Bij een scan kwam de breuk in zijn linkerhand naar voren. Hij moet de komende dagen een spalk dragen, waardoor fietsen lastig wordt. Eerder vielen Patrick Bevin (CCC) en Nicolas Edet (Cofidis) al uit.

"Het was mijn eigen schuld", meldt de Amerikaan in een persbericht. "Ik keek naar beneden omdat er een stuk papier in mijn wiel was gewaaid en toen reed ik er vol tegenaan. Hopelijk is er niemand geblesseerd geraakt door mijn stommiteit."

Behalve Van Garderen ging ook Mike Teunissen onderuit bij het incident. De winnaar van de eerste etappe kon zijn weg zonder problemen vervolgen en kon Groenewegen nog bijstaan in de eindsprint.

Het wegvallen van Van Garderen is ook vervelend nieuws voor Rigoberto Uran, de kopman van de Amerikaanse ploeg. De Colombiaan aast op een plek op het podium.