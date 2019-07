De eerste overwinning van Dylan Groenewegen was voor Jumbo-Visma vrijdag het uitroepteken achter een droomweek in de Tour de France, waarin de Nederlandse ploeg drie ritzeges boekte, twee dagen de gele trui droeg én kopman Steven Kruijswijk in de top van het klassement positioneerde.

"De sfeer was al geweldig voor de Tour, dus je kunt je wel indenken hoe het nu is", lachte Amund Grøndahl Jansen na de zevende etappe, waarin Groenewegen na zes lastige dagen naar de winst sprintte.

De elfde seizoenszege van de Amsterdammer volgde op de winst van Mike Teunissen in de eerste rit en de zege in de ploegentijdrit in de tweede etappe. Teunissen mocht in de tweede en derde rit bovendien het geel aantrekken. "Onze eerste week had niet beter gekund", stelde ploegleider Nico Verhoeven. "Het gaat perfect."

Vlaming Wout van Aert, die aan het begin van de Tour een aantal dagen in de witte trui voor de beste jongere reed, koos het woord "plezant".

"Natuurlijk hadden we gehoopt om een rit te winnen met Dylan en we hoopten het in de ploegentijdrit goed te doen. Maar dit is boven verwachting. Steven staat er ook nog steeds goed voor, dus het loopt allemaal heel goed in de ploeg."

'Zijn een van beste ploegen ter wereld'

De fraaie eerste Tour-week past in het seizoen van Jumbo-Visma. De geel-zwarte formatie staat na vrijdag op 38 zeges in 2019. Alleen het Belgische topteam Deceuninck-Quick-Step doet het beter met 48 overwinningen.

"En in de Giro d'Italia deden we tot het einde mee om de eindzege met Primoz Roglic (die derde werd, red.), een van de beste klassementsrenners van het moment", zei Verhoeven. "Dylan is een van de beste sprinters ter wereld, dus dan kun je wel zeggen dat we een van de beste ploegen ter wereld zijn."

Wat nog ontbreekt in de lange geschiedenis van het team, is een podiumplaats in de Tour. Kruijswijk, die na zeven ritten achtste staat in het klassement, moet dit jaar voor die primeur zorgen.

"We kunnen heel tevreden zijn over hoe het allemaal onze kant op valt", aldus de Brabander, die één minuut en vier seconden toegeeft op geletruidrager Giulio Ciccone. "Of dat mij meer motivatie geeft? Ik reed hier al met heel veel motivatie, maar deze eerste week geeft wel een lekker gevoel in de ploeg. Hopelijk helpt dat mij ook voor wat nog komen gaat."

Zaterdag volgt een kans op ritzege nummer vier voor Jumbo-Visma. De achtste etappe is 200 kilometer lang, gaat van Mâcon naar Saint-Étienne en kent onderweg zeven cols van de tweede of derde categorie. Van Aert eindigde woensdag in een enigszins vergelijkbare rit als tweede achter Peter Sagan.