Dylan Groenewegen kende net als vorig jaar een lastige start van de Tour de France, maar de 26-jarige Amsterdammer maakte dat vrijdag tot grote vreugde van zijn ploeg Jumbo-Visma net als in 2018 meer dan goed door de zevende rit te winnen.

"De afgelopen dagen waren niet de makkelijkste voor Dylan. Ik heb het niet aan hem gemerkt, maar kon wel voelen dat hij zwaar teleurgesteld was. Daarom ben ik echt superblij voor hem dat het vandaag wel gelukt is", zei 'lead-outman' Mike Teunissen in finishplaats Chalon-sur-Saône.

Groenewegen droomde voor de Tour van een zege in de eerste etappe in Brussel, maar een valpartij zette daar een streep doorheen. Bij zijn tweede kans op dinsdag voelde hij zich nog niet 100 procent, was er wat twijfel en miscommunicatie en kwam hij niet verder dan plek vijf.

Vrijdag was het wel raak. Wout van Aert, Amund Grøndahl Jansen en Teunissen zetten Groenewegen goed af in de nauwe finishstraat en de kopman maakte het af door Caleb Ewan met miniem verschil te kloppen.

"Het was nog even spannend, want ik reed naast de ploegleidersauto van Mitchelton-Scott en zij zeiden dat het een fotofinish was. Ik dacht: het zal toch niet", aldus Van Aert, die anderhalve minuut na de winnaar over de streep kwam.

"Maar Dylan hield precies genoeg over en dat geeft wel heel veel voldoening. We rijden ons als ploeg helemaal uit elkaar en dan is het hopen dat het lukt. Vandaag is het vertrouwen in Dylan beloond."

'Dylan moest vrijuit kunnen sprinten'

Jumbo-Visma twijfelde de afgelopen dagen geen moment of de ploeg nog steeds vol voor Groenewegen zou rijden. De Noord-Hollander kreeg mentaal en fysiek een klap door zijn val, maar met tien zeges voor de Tour toonde hij dit jaar aan dat hij topfit de snelste sprinter te wereld is.

"Er stond vandaag maar één ding voorop en dat is dat Dylan vrijuit moest kunnen sprinten, omdat we weten dat hij de snelste is", stelde Teunissen. "Amund en Wout zijn zo sterk en brachten Dylan en mij in perfecte positie voor de laatste kilometer. Misschien zaten we iets te vroeg op kop, maar we wilden daar liever al zitten dan dat we te laat kwamen."

"Op 500 meter van de finish maakte ik wat ruimte voor Dylan, waardoor hij in een aardig wiel zat. Het was zeker niet top, want er zaten nog vier sprinters voor hem. Maar ook vanuit een niet-ideale positie kan hij het gewoon oplossen, dat is erg knap."

Grøndahl Jansen sprak na afloop vooral van opluchting. "Voor mij, Mike en Dylan, want we hebben hier samen maanden aan gewerkt", zei de Noor. "Dit is waarvoor ik in de Tour ben, ritten winnen met Dylan. Ik had niet naar huis kunnen gaan zonder zege voor hem, dat zou een flinke teleurstelling zijn geweest."

De ontlading bij de bus van Jumbo-Visma verraadde dat de hele ploeg dat gevoel deelde. "Wij zaten net als Dylan op dit moment te wachten", zei ploegleider Grischa Niermann. "Dylan had de afgelopen dagen veel last van zijn val, vooral zijn schouder deed veel pijn. Maar hij wilde per se winnen en gelukkig is dat vandaag gelukt."