Tour de France ·

Dylan Groenewegen bij de NOS: "Ik viel gelijk eerste dag, dan verwacht iedereen dat volgende dag 100 procent aan start staat, maar dat is natuurlijk niet zo. Dan heb je wat dagen nodig. Ik voelde me goed. Mike Teunissen kon nog een beetje ruimte voor me vinden toen ik even ingesloten zat. Ik ben met nog 250 meter gewoon gegaan. Ik zag Ewan komen, het was weer heel close met hem. Er lag vandaag druk op, want ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat ik de eerste dag echt wilde winnen."