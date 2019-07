Julian Alaphilippe tilt er niet te zwaar aan dat hij zijn gele trui in de Tour de France donderdag verloor aan Giulio Ciccone. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step heeft goede hoop dat hij de leiding in het klassement kan heroveren.

Op de steile slotklim La Planche des Belles Filles kwam Alaphilippe als zesde boven, maar nummer twee Ciccone had genoeg marge om het geel over te nemen. In het klassement is het verschil met Alaphilippe nu zes tellen.

"Een gat van zes seconden, het zij zo. Ik ben niet teleurgesteld, want mijn drie dagen in de gele trui waren geweldig", aldus Alaphilippe, die in het geel reed na zijn imponerende zege in rit drie, na de zesde etappe van deze Tour.

"Mijn ploeg had de hele dag de controle en ik wist dat de laatste klim pijn zou gaan doen. De vluchters reden ook heel sterk. Ik voel me na deze rit in ieder geval beter dan ik dacht."

De in vorm verkerende Fransman kwam op 1 minuut en 46 seconden van ritwinnaar Dylan Teuns over de finish en gaf 1.35 toe op Ciccone. In het klassement vormt hij samen met Ciccone en Teuns (die 32 tellen toegeeft op de gele trui) de top drie.

'Kunnen misschien ons kunstje herhalen'

Mogelijk krijgt de 27-jarige Alaphilippe zaterdag al de kans om de eerste plek in het klassement weer over te nemen van Ciccone, wanneer een heuvelachtige rit naar Saint-Étienne op het programma staat. Het parcours lijkt hem op het lijf geschreven.

"Mijn ploeg heeft de laatste dagen goed werk geleverd en donderdag was het gewoon moeilijk om de vluchters binnen schootsafstand te houden. Er is weinig aan te doen, behalve ons kunstje misschien te herhalen", hint Alaphilippe op het mogelijk heroveren van de gele trui.

Ook de etappe van zondag is heuvelachtig. Na een vlakke rit op maandag zijn de renners op dinsdag toe aan de eerste rustdag.

Bij de zevende Tour-etappe van vrijdag komen de sprinters aan bod, onder wie Dylan Groenewegen. Het peloton legt 230 nagenoeg vlakke kilometers af tussen Belfort en Chalon-sur-Saône.