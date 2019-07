George Bennett eindigde donderdag verrassend voor zijn kopman Steven Kruijswijk in de eerste bergrit van de Tour de France. De Nieuw-Zeelander, die puur als knecht naar Frankrijk is gekomen, kreeg van zijn ploegmaat de ruimte om voor de gele trui te gaan.

Bennett begon de etappe net als Kruijswijk op 25 seconden van Julian Alaphilippe en hoopte stiekem dat hij de geletruidrager kon aanvallen op La Planches des Belles Filles, de steile slotklim van de zware Vogezenrit.

"We hadden een deal dat ik vol gas voor het geel zou mogen rijden als 'Stevie' en ik samen bij de grindstrook op 1 kilometer van de streep zouden aankomen en hij me niet nodig had", zegt Bennett. "Ik probeerde het in de hoop dat Alaphilippe zou kraken, maar dat gebeurde niet."

De klimmer van Jumbo-Visma kon niet mee toen Alaphilippe versnelde in de steile en onverharde slotkilometer. Uiteindelijk kwam ook de Fransman net tekort om de leiding in het klassement te behouden. Vluchter Giulio Ciccone eindigde als tweede en pakte net genoeg tijd om het geel af te pakken.

Bennett kwam als zeventiende over de streep op zestien seconden van nummer zes Alaphilippe, terwijl Kruijswijk zeventien seconden extra verloor en twintigste werd. De Brabander is de absolute kopman van Jumbo-Visma, maar gunde zijn ploegmaat een vrije rol in de laatste kilometer.

"Op zo'n steil slot kun je toch niet veel voor elkaar betekenen", stelt Kruijswijk. "Het klopt dat George hier in principe is om mij te helpen, maar als hij vandaag de gele trui terug kon pakken, had hij zeker een vrijgeleide om daar voor te gaan."

'Kruijswijk altijd op zijn best in slotweek'

In het algemeen klassement staat Bennett nu vierde op 47 seconden van Ciccone, terwijl Kruijswijk de nummer acht is op 1 minuut en 4 seconden. Dat betekent niet dat Bennett, die vorig jaar achtste werd in de Giro d'Italia, nu opeens voor zijn eigen kansen zal gaan.

"Vanaf morgen keer ik weer terug naar mijn day job", lacht de 29-jarige Nieuw-Zeelander, die zich geen al te grote zorgen maakt om het tijdverlies van zijn kopman. "Dit was een heel explosieve finish, terwijl 'Stevie' juist goed is op de lange klimmen. Bovendien is hij nooit op zijn best geweest in de eerste week en altijd beter dan de anderen in de laatste week."

Bennett concludeert na de eerste bergrit dat het niveauverschil tussen de klassementsrenners klein is. "De laatste week wordt zo zwaar, het niveau ligt zo hoog en iedereen is zo aan elkaar gewaagd, dat ik denk dat het een ontzettend spannende strijd wordt tot Parijs."