Bauke Mollema beleefde donderdag met zijn ploeg Trek-Segafredo een topdag in de Tour de France. Er zaten twee sterke renners in de kopgroep, Giulio Ciccone pakte de gele trui en kopman Richie Porte kon mee met de beste klassementsrenners.

"Dit was een supermooie dag voor ons, het kan eigenlijk niet beter", glimlachte Mollema na de zesde etappe. "Ja, we hadden de rit nog kunnen winnen, maar ik denk dat we niet mogen klagen."

De Italiaan Ciccone zat samen met zijn Franse ploegmaat Julien Bernard in de vlucht van de dag. De kopgroep kreeg een flinke voorsprong van het peloton en mocht uiteindelijk om de ritzege strijden.

De 24-jarige Ciccone kwam in de steile slotkilometer van La Planche des Belles Filles net tekort tegen de Belg Dylan Teuns, maar hij pakte wel genoeg tijd om Julian Alaphilippe uit de gele leiderstrui te rijden. Het verschil in het klassement tussen de twee is zes seconden.

"We wilden vandaag Bernard en Ciccone in de ontsnapping krijgen. Maar we hadden niet verwacht dat ze zo snel weg zouden rijden en zo veel ruimte zouden krijgen van het peloton", aldus Mollema. "De voorsprong bleef heel lang schommelen rond de zeven à acht minuten. Voor ons was dat natuurlijk perfect. Gelukkig hield Ciccone net genoeg over."

De Groninger omschrijft zijn ploegmaat, die eerder dit jaar het bergklassement van de Giro d'Italia won, als een "supersterke, pure klimmer". "Ha, hij heeft volgens mij een beetje ADHD, want je moet hem soms echt tegenhouden, anders valt hij al aan op de eerste klim. Het is soms voor de ploegleiders lastig om hem kalm te houden, maar vandaag ging het perfect."

'Eigen klassement niet eerste prioriteit'

Mollema zelf kon in de absolute finale lang bij zijn kopman Porte blijven. De Australiër eindigde als elfde op 9 seconden van titelverdediger Geraint Thomas en steeg in het klassement van de 43e naar de 21e plaats, op 1 minuut en 56 seconden van Ciccone.

"Ik heb vandaag niet heel veel hoeven doen, maar het was belangrijk dat Richie op de slotklim nog iemand om zich heen had", stelde Mollema, die zelf negentiende werd op 35 seconden van Thomas.

"Ik voelde me goed en kon er lang bij blijven. Op iets meer dan 1 kilometer van de streep moest ik lossen en ging ik mijn eigen tempo rijden. Ik wist dat het steilste deel nog moest komen op het gravel. Daar kon ik nog een paar man oprapen. Mijn benen voelden goed."

De nummer vijf van de laatste Giro staat in het klassement nu 22e op 2.22 van het geel. "Ik sta er nog redelijk voor, maar mijn eigen klassement is niet de eerste prioriteit", aldus Mollema. "Zeker nu niet met de gele trui in de ploeg. Er komen in het weekend twee lastige overgangsritten aan, maar we gaan proberen om het geel zo lang mogelijk vast te houden."