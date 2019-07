Dylan Teuns had donderdag moeite om zijn emoties te bedwingen na zijn knappe overwinning in de eerste bergrit van de Tour de France. De Belg van Bahrain-Merida zat in de vlucht van de dag en kwam na een sprint-a-deux solo over de finish op La Planche des Belles Filles.

"Het moet allemaal nog even bezinken, maar dit is ongelooflijk", zei een trotse Teuns in een eerste reactie bij Sporza. "Ik wist na het Critérium du Dauphiné dat ik goed was, maar het is ongelooflijk dat ik nu al een ritzege boek. Dat had ik niet verwacht. Het was heel emotioneel om mijn ouders en vriendin bij de finish te zien."

De 27-jarige Teuns maakte met dertien andere renners deel uit van de vlucht van de dag en kwam de eerste bergen goed door. Op de steile slotklim slaagden hij en medevluchter Giulio Ciccone erin de rest achter zich te laten, waarna Teuns in de laatste kilometer over de beste benen bleek te beschikken.

"Ik had deze ochtend gezegd dat ik zeker zou proberen om mee te glippen als er een goede vlucht vertrok", vertelde de debutant in de Tour. "Ik wist dat we een kans hadden en ik mocht het in de finale niet uit mijn handen laten glippen."

'De slotklim was echt zenuwslopend'

Teuns voelde de spanning toenemen vanaf het moment dat duidelijk was dat hij en Ciccone voor de zege zouden strijden. "Ik wist dat hij mijn grootste rivaal zou worden. De slotklim was echt zenuwslopend en ik wist dat ik kalm moest blijven. Ciccone was aan het pokeren en ik probeerde dat ook."

"In de Vuelta had ik het op zo'n finish verkloot door te zenuwachtig te zijn en me te laten verrassen. Nu wist ik dat ik dat niet mocht laten gebeuren. Ik hield hem altijd in het oog en zag hem breken. Toen wist ik dat ik niet meer op mijn zadel mocht zitten."

Teuns zorgde met zijn overwinning voor de eerste Belgische dagzege in de Tour de France sinds 2016, toen Thomas de Gendt als eerste over de streep kwam in een etappe. Ciccone verloor weliswaar de strijd om de overwinning, maar mag zich wel de nieuwe leider noemen in het klassement.