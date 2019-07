Steven Kruijswijk vindt het geen drama dat hij donderdag in de eerste bergetappe van de Tour de France aardig wat tijd op zijn concurrenten verloor. De kopman van Jumbo-Visma kon op de steile slotklim niet mee met de favorieten en zakte vijf posities in het algemeen klassement.

"We wisten dat het zwaar ging worden en dat bleek ook. Op het begin van de klim werd er niet echt doorgereden en toen wist ik dat het in de finale des te harder zou gaan", zei Kruijswijk na de door Dylan Teuns gewonnen rit tegen de NOS.

De 32-jarige Brabander kreeg het moeilijk vanaf het moment dat geletruidrager Julian Alaphilippe demarreerde op La Planche des Belles Filles. Concurrenten als Geraint Thomas, Thibaut Pinot en Nairo Quintana wisten zijn spoor nog enigszins te volgen, maar Kruijswijk slaagde er niet in bij dat drietal aan te haken.

"Je kon verwachten dat Alaphilippe zou gaan en ik kon helaas niet mee. Ik kraakte op het grind (900 meter van de slotklim was onverhard, red.). Vanaf dat moment probeerde ik vooral de schade te beperken", aldus Kruijswijk.

'Ik doe er niet dramatisch over'

De Nederlander kwam in dezelfde tijd als Bauke Mollema als twintigste over de streep. Hij verloor onder meer 35 seconden op Thomas, 32 seconden op Pinot, 28 seconden op Quintana en 26 seconden op Jakob Fuglsang en Mikel Landa.

"In de eerste week zijn er nog een aantal beter, maar daar doe ik verder niet dramatisch over", aldus Kruijswijk, die van de derde naar de achtste plek in het algemeen klassement is gezakt. "Ik heb nu mijn mooie voorsprong van de ploegentijdrit ingeleverd, maar het is wat het is. Er komt nog veel moois aan."

Waar Teuns voor de eerste Belgische dagzege in de Tour zorgde sinds 2016, nam nummer twee Giulio Ciccone de gele leiderstrui over van Alaphilippe. De Italiaan koestert nu een voorsprong van zes seconden op de Fransman.

De Tour de France wordt vrijdag vervolgd met een vlakke etappe. De eerstvolgende bergrit staat donderdag 18 juli op het programma.