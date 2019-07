Patrick Bevin is donderdag de eerste uitvaller in de Tour de France geworden. De Nieuw-Zeelander gaat vanwege twee gebroken ribben niet meer van start in de zesde etappe.

Bevin liep zijn verwondingen dinsdag op bij een valpartij halverwege de vierde rit. Hij reed de etappe uit en fietste ondanks zijn gebroken ribben woensdag ook gewoon mee.

"Bij een onderzoek na zijn val bleek dat Patrick pijn had in zijn ribben en wat andere kneuzingen, maar hij was in staat om in de vijfde etappe gewoon te starten", zegt arts Max Testa van CCC, de ploeg van Bevin.

"Tijdens de etappe van gisteren ondervond Patrick hevige pijn, na de finish hebben we meteen röntgenfoto's laten maken. Daarbij kwamen twee breukjes aan het licht."

Ondanks de breuken wilde de Nieuw-Zeelander donderdag aan de zesde etappe beginnen. "Maar we hebben met zijn allen besloten dat dit niet verstandig is, hij kan zich beter op zijn herstel focussen", aldus Testa. "Bij een ribbreuk neemt de pijn na twee of drie dagen vaak alleen maar toe."

175 renners beginnen aan zesde etappe

Bevin moet twee weken rust nemen voordat hij weer kan gaan trainen. Hij stond 137e in het algemeen klassement, met ruim een half uur achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe.

De 28-jarige Bevin was bezig aan zijn derde Tour en haalde alleen bij zijn eerste deelname in 2017 Parijs. Door het uitvallen van de helper van Greg Van Avermaet zijn er nog 175 renners in koers.

De zesde etappe begint donderdag om 13.25 uur in Mulhouse. In de eerste serieuze bergrit van deze Tour komen de renners drie beklimmingen van de eerste categorie tegen, waaronder de slotklim naar La Planche des Belles Filles.