Op dag zes van de Tour de France is de eerste echte test voor de klassementsrenners. De etappe van donderdag kent veel klimwerk en eindigt op La Planche des Belles Filles, een steile col die dit jaar door een onverharde slotkilometer nog lastiger is gemaakt.

Toen Steven Kruijswijk eerder dit jaar naar de Vogezen reisde om La Planche des Belles Filles te verkennen, dacht hij onwillekeurig aan zijn nieuwe ploeggenoot die met drie wereldtitels in het veldrijden heeft bewezen dat hij excelleert op onverharde wegen.

"In de laatste kilometer draai je een of andere skipiste op, waar een soort grindstrook ligt. Dat is eigenlijk alleen maar iets voor Wout van Aert", zegt Kruijswijk met een flauwe glimlach. "Ik vraag me af waarom ze dat stuk er nog bij hebben genomen, want het is mij een raadsel hoe je daar zonder asfalt naar boven moet komen."

La Planche des Belles Filles werd aan het begin van dit decennium ontdekt door de organisatie van de Tour de France en de klim van eerste categorie is in korte tijd uitgegroeid tot een beroemde Tour-col.

In 2012, bij het Tour-debuut van de 1.148 meter hoge bergtop, pakte Chris Froome zijn eerste ritzege in de grootste wielerkoers ter wereld. Twee jaar later legde Vincenzo Nibali een goede basis voor de eindzege door in de tiende etappe als eerste boven te komen op La Planche des Belles Filles en in 2017 won Fabio Aru op de Vogezencol de vijfde rit.

"De rit van donderdag zal een heel goede indicatie geven wie goed is en wie niet", stelt Kruijswijk, die na vijf etappes derde staat in het klassement op 25 seconden van geletruidrager Julian Alaphilippe. "Ik kijk er ook naar uit, de eerste échte krachtmeting van deze Tour."

'Auto van Google Street View is omgedraaid'

Arthur van Dongen, de ploegleider die deze week bij Team Sunweb verantwoordelijk is voor de 'scouting' van de parcoursen, stond voor een klein probleem toen hij zijn presentatie voor de zesde etappe moest voorbereiden.

"We werken met een mooi systeem waarmee we alle wegen van alle parcoursen perfect kunnen analyseren. Maar bij het begin van de grindstrook op La Planche des Belles Filles is de auto van Google Street View omgedraaid", lacht Van Dongen.

"Het is echt het einde van de wereld waar we naartoe gaan, de weg houdt daar gewoon op. Maar ach, we weten genoeg van het parcours. Het is 900 meter op grind, er zitten supersteile stukken in en het allerlaatste stukje is weer op asfalt."

De slotkilometer zal voor het gros van de Tour-renners compleet nieuw zijn, al is het maar omdat de grindstrook lang niet begaanbaar was. Bij Team INEOS, de ploeg van titelverdediger Geraint Thomas, stuurden ze woensdag nog iemand op verkenning om beelden te maken.

"Mijn dochter was daar met de fiets en heeft het laatste stuk met haar iPhone gefilmd", zegt ploegleider Servais Knaven. "Als wij donderdag voor de rit weten hoe het eruit ziet, is het wel goed. Dan hoeven de renners het niet per se zelf al gefietst te hebben."

'Voor de mensen thuis is het leuk'

De 'nieuwe' La Planche des Belles Filles - die zeven kilometer lang is, een gemiddelde stijging van 8,7 procent kent en in de laatste twee kilometer maxima heeft van 20 en zelfs 24 procent - past in het beeld dat koersorganisaties wedstrijden steeds weer spectaculairder willen maken.

"Wij praten er nu over, dat is wat de Tour-organisatie wil", lacht Tristan Hoffman, ploegleider van Nibali's ploeg Bahrain-Merida. "Uiteindelijk is die grindstrook maar een klein onderdeel van de etappe, ik vind het prima."

Wilco Kelderman, die donderdag vanuit een kopgroep voor de ritzege hoopt te kunnen strijden, wil zich ook niet al te druk maken over het stukje onverharde weg. "Ze proberen elke keer wat nieuws om er een spektakel van te maken. Voor de mensen thuis is het leuk. En voor ons als renners maakt het de klim een kilometer langer. En wat lastiger."

Knaven heeft meer problemen met de vondst van de Tour-organisatie. "De klim was al zwaar en mooi genoeg, ik denk niet dat de Tour dit nodig heeft", zegt de Limburger, die zich vooral zorgen maakt over mogelijke lekke banden in de slotkilometer. "De auto's mogen niet achter de renners zitten, dus als je daar iets tegenkomt, is de kans groot dat je veel tijd verliest."

De zesde etappe kent in totaal liefst 3.944 hoogtemeters. De renners starten om 13.25 uur in Mulhouse en komen onderweg zeven gecategoriseerde cols tegen. De finish op La Planche des Belles Filles wordt verwacht tussen 17.30 uur en 18.00 uur.

Het profiel van de zesde etappe van de Tour. (Bron: Tour de France)