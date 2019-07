Team Sunweb werkte woensdag de hele dag met de complete ploeg voor Michael Matthews, maar de sprinter kwam in de vijfde etappe van de Tour de France niet verder dan de zevende plek. En dat deed veel pijn.

Matthews hijst zich na de finish in Colmar bij de bus van Team Sunweb weer op zijn zadel om uit te fietsen. Hij krijgt een paar bemoedigende schouderklopjes van zijn teamgenoten, die de heuvelachtige etappe van 175,5 kilometer bijna van begin tot eind gecontroleerd hebben.

De 28-jarige Australiër buigt zich voorover en rust met zijn hoofd op zijn stuur, even weg van alle journalisten die willen weten wat er misging in de laatste kilometers. "Ik weet het eigenlijk niet zo goed", verzucht Matthews een minuut of tien later. "Ik zat gewoon niet op de juiste plek op het moment."

De drievoudig ritwinnaar in de Tour is misschien wel de beste klimmer van alle sprinters en daarom stond de vijfde etappe door het heuvellandschap van de Vogezen met rood omcirkeld. Zijn ploeggenoten zorgden ervoor dat er een sprint van een groep van een man of tachtig kwam, maar Matthews moest van te ver komen en kwam niet in de buurt van winnaar Peter Sagan.

"De rit verliep eigenlijk zoals we gedroomd hadden", zegt Matthews met zachte stem. "De ploeg zorgde ervoor dat een heleboel sprinters moesten lossen, dus ik hoopte dat ik mijn power kon laten zien in de sprint, maar het positioneren ging niet goed in de laatste kilometers."

Michael Matthews eindigde als zevende in de sprint van het uitgedunde peloton. (Foto: Pro Shots)

'Andere sprinters kunnen beter in boksring staan'

Matthews is bij afwezigheid van Tom Dumoulin de kopman van Team Sunweb in de Tour, aangezien hij met zijn snelle benen de meeste kans maakt om een ritzege te boeken.

Hij zat woensdag in de finale lang goed van voren, maar bij een bocht naar links op iets meer dan 3 kilometer van de streep verloor hij heel veel posities.

"Ik weet niet precies wat de andere jongens hier aan het doen zijn, veel sprinters kunnen misschien beter in een boksring staat dan aan een wielerkoers meedoen", zegt de Australiër. "Er waren een paar gekke moves in die bocht maar links, maar dat is sprinten, I guess. Het hoort erbij."

Ploegleider Aike Visbeek erkent een paar meter verderop dat Matthews in een sprint vaak minder risico's neemt dan mannen als Sagan.

"Zijn sprintsnelheid is het probleem niet. Het verschil met Sagan is dat die wat agressiever sprint. Michael is meer een straight shooter; hij sprint meer in rechte lijnen en dat zorgt er soms voor dat hij in dit soort snelle sprints wat tekortkomt."

'Matthews wist dat hij bij Sagan moest zitten'

Matthews had in de absolute finale geen ploegmaats meer die hem naar voren konden helpen, omdat zij allemaal al veel kopwerk hadden gedaan tijdens de etappe.

"Het gaf Michael een boost dat de ploeg zo veel vertrouwen in hem toonde", stelt ploegleider Arthur van Dongen. "Tijdens de koers zei hij over de radio: 'Great job, guys'."

"Wat ik tijdens de evaluatie graag van hem wil horen, is waarom hij zich liet weg drukken in de laatste 3 kilometer. Het was vandaag niet heel moeilijk om te weten dat je bij Sagan in de buurt moest zitten, en dat wist Michael ook heel goed. Toch moest hij van te ver komen en heeft hij niet om de zege kunnen sprinten. Dat is wel heel zuur, zeker na een dag waarop het hele team geweldig gereden heeft."

Matthews krijgt de komende 2,5 week nog een aantal kansen op zijn favoriete terrein, maar de gemiste kans van woensdag hakte erin.

"Ik raak momenteel op de een of andere manier wat in de war tijdens de sprints, weet niet wat de beste strategie is. Vandaag ging het duidelijk niet zoals ik wilde, maar ik moet mezelf herpakken en het blijven proberen."