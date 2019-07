Wout van Aert vindt dat hij nog aan zijn sprint moet werken om echt kans te maken op een ritzege in de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma eindigde woensdag in de vijfde etappe als tweede achter Peter Sagan.

"Het is een mooie uitslag", zei Van Aert na afloop van de heuvelachtige rit door de Vogezen. "Maar ik zou eigenlijk nog een lesje van Mike (Teunissen, red.) moeten krijgen."

Teunissen won zaterdag de openingsrit van de Tour en werd zo de eerste Nederlandse geletruidrager sinds Erik Breukink in 1989. De Limburger bleef in die etappe Sagan voor.

"Sagan sprintte iets sterker dan ik en ik kwam van te ver", analyseerde Van Aert. "Ik kon goed uit de wind komen en ik vond mijn positie op zich niet zo slecht, maar iets korter eindigen was beter geweest."

In de vijfde etappe bleef in de finale een uitgedund peloton over. Sagan was veruit de sterkste van dit gezelschap, maar Van Aert kwam nog redelijk in de buurt van de Slowaak.

"Ik moet nog eens bekijken of hij echt van mij wegsprintte", aldus Van Aert. "Maar het is redelijk gewaagd om te zeggen dat je beter was dan Sagan."

Van Aert kreeg hulp van Kruijswijk

De drievoudig wereldkampioen veldrijden kwam voor de eerste keer in de buurt van de overwinning in de Tour. Hij werd in de finale naar voren gereden door zijn kopman Steven Kruijswijk.

"We proberen elkaar te helpen. Dat hebben we voor de Tour met elkaar afgesproken", liet Kruijswijk weten. "Wout helpt mij en ik hem waar het kan, zonder al te veel risico."

"Ik weet dat hij snel is, hij wordt hier tweede. Wout heeft in de Dauphiné bewezen dat hij heel rap is en dan moet je daar vertrouwen in hebben. Hij zei na de klim dat hij zich nog goed voelde."

In het Critérium du Dauphiné sprintte Van Aert vorige maand naar een etappezege, een tweede en een derde plek. Ook was hij de sterkste in een individuele tijdrit.

Voor Kruijswijk kwam het als een verrassing dat hij de ruimte kreeg om Van Aert te helpen. "Het ging vrij makkelijk. Ik was verrast dat ze ons zo makkelijk ertussen lieten. Gisteren had ik dat niet hoeven te proberen."