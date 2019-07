Peter Sagan heeft woensdag de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Slowaak was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.

De renner van BORA-hansgrohe liet in de 175 kilometer lange heuvelrit van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar de Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) en de Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT) achter zich in de sprint.

Voor sprinters als Dylan Groenewegen, Elia Viviani en Caleb Ewan bleek de rit te zwaar. Zij werden op de voorlaatste klim uit het peloton gelost.

Het is voor Sagan zijn twaalfde ritzege ooit in de Tour de France en zijn eerste van dit jaar. De drievoudig wereldkampioen op de weg werd al tweede in de openingsrit, die verrassend werd gewonnen door Mike Teunissen.

De Fransman Julian Alaphilippe blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Daarin is Jumbo-Visma-kopman Steven Kruijswijk op 25 seconden achterstand nog altijd de nummer drie. Van Aert is op veertien seconden achterstand tweede.

Donderdag staat de eerste bergrit van deze Tour op het programma, als de renners bergop finishen in La Planche des Belles Filles.

Kopgroep van vier krijgt weinig ruimte

De Belg Tim Wellens (Lotto Soudal), de Deen Mads Würtz (Katusha), de Australiër Simon Clarke (Education First) en de Letse kampioen Toms Skujins (Trek-Segafredo) vormden de kopgroep van de dag. Zij sprongen al snel weg uit het peloton.

Het viertal kreeg van meet af aan weinig ruimte van de grote groep, waarin de ploegen van Sagan (BORA-hansgrohe) en geletruidrager Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) het tempo aanvoerden. De marge was maximaal 2,5 minuut.

Wellens deed vooraan wel goede zaken voor zijn bolletjestrui. De Belg kwam op de eerste twee cols, waarvan één van tweede categorie, als eerste boven en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het bergklassement.

Op de voorlaatste col van de dag, op zo'n 40 kilometer van de streep, ging Skujins er alleen vandoor, terwijl Würtz moest lossen en werd opgeslokt door het peloton. De Let had aan de top een marge van een kleine minuut op het peloton, dat in de afdaling Clarke en Wellens opraapte.

Ook Costa weet niet weg te komen

Skujins begon met een bescheiden voorsprong aan de laatste klim, de Côte des Cinq Châteux van de derde categorie. Hij werd niet veel later ingerekend door de mannen van Team Sunweb, dat met Michael Matthews kansen op de ritzege zag.

Nadat op de laatste klim niemand een poging waagde om weg te komen, sloeg Rui Costa na de afdaling wel een gaatje. De Portugees reed een voorsprong van maximaal zo'n vijftien seconden bij elkaar, maar ook de oud-wereldkampioen kon een sprint niet voorkomen.

Daarin was Sagan oppermachtig. De Slowaak wist zich goed te positioneren en ging als eerste aan. Van Aert en Trentin slaagden er niet meer in aan het wiel van de groenetruidrager te komen.