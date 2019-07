Dylan Groenewegens eerste sprint van deze Tour de France ging dinsdag de mist in doordat hij in de laatste 2 kilometer zijn teamgenoten kwijtraakte. Het leverde teleurgestelde gezichten op bij Jumbo-Visma, maar zeker geen twijfel aan de kopman.

Groenewegen fietste in Nancy eerst een paar minuten uit voordat hij met de pers sprak, terwijl ploegmaat Mike Teunissen een kwartiertje de teambus indook om zijn gedachten te ordenen.

"Ik denk niet dat wij gefrustreerd zijn, ik hoop in ieder geval niet dat het zo overkomt", zei ploegleider Nico Verhoeven even later. "Maar we hadden een kans om te winnen en door bepaalde dingen ging het fout. Dat is gewoon klote."

Groenewegen zat in de absolute finale van de vierde Tour-etappe samen met zijn sprinttrein (Wout van Aert, Amund Grøndahl Jansen en Teunissen) in een goede positie, maar de sprinter verloor op het lastigste punt - een wegversmalling op een kleine 2 kilometer van de finish - de aansluiting met zijn wagonnetjes.

De 26-jarige Amsterdammer, die zaterdag in de eerste etappe op 1,6 kilometer van de streep hard ten val kwam, kon wel sprinten in Nancy, maar hij moest van te ver komen en eindigde als vijfde.

"Mijn frustratie zit er vooral in dat we één punt hadden afgesproken waar we absoluut in positie wilden zitten - die versmalling op een kleine 2 kilometer van de streep - dat we daar de mankracht voor hadden, maar dat het toch niet lukte", stelde Teunissen nadat hij uit de bus was gekomen om kalm de media te woord te staan. "Dat moet beter."

'We hebben een kans verprutst'

Teunissen noemde communicatie het toverwoord. "Dylan voelt zich nog niet helemaal 100 procent na zijn val en er stond vandaag wat druk op. Misschien moet hij de volgende keer duidelijker zijn of hij het anders wil of hoe hij het ziet. Nu hebben we een kans verprutst."

Groenewegen gaf toe dat de fout bij hem lag. "Ik was niet duidelijk genoeg naar mijn ploeggenoten toe. Daardoor konden zij hun taak niet goed genoeg uitvoeren", zei hij.

Verhoeven noemde dat een "goede analyse" van zijn kopman. "Hij verwijt in ieder geval de sprinttrein niks. Het is belangrijk dat die jongens weten dat zij er waren. Je doet dit echt met elkaar. Soms komt de lead-out tekort, soms komt de sprinter tekort en soms raak je je ploeggenoten kwijt. Het moet allemaal meezitten en dat was dinsdag niet het geval."

'We zijn in de Tour om te sprinten met Dylan'

Opvallend genoeg eindigde Teunissen, hoewel hij zich in de laatste 1,5 kilometer liet afzakken om weer bij Groenewegen te komen, nog op de zesde plaats, vlak achter zijn kopman. De Limburger benadrukte net als Verhoeven dat het geen optie was - of is - om voor zijn eigen kansen te gaan.

"We zijn in de Tour om te sprinten met Dylan", stelde Teunissen, de winnaar van rit 1. "Het is niet de afspraak dat ik zelf sprint. Ik ben er 100 procent van overtuigd dat Dylan hier de beste sprinter is. Daar moeten we alles voor doen, en daar wil ík ook alles voor doen. Dinsdag ging het helaas niet goed, maar de volgende keer gaan we er weer met dezelfde beleving in."

Verhoeven: "We gaan onze strategie niet veranderen omdat de renners elkaar bij één sprint kwijt zijn geraakt. Dus bij de volgende kans op een massasprint zullen we hetzelfde doen als dinsdag: we gaan voor het winnen van de sprint met Dylan."

De ploegleider wees naar de Tour van vorig jaar. "Toen mislukte het drie keer, maar daarna won Dylan de zevende en achtste etappe. Het slechtste wat nu zouden kunnen doen, is het geweer van schouder veranderen omdat we door omstandigheden geen topsprint hebben gereden."

De eerstvolgende kans op een massasprint is de zevende etappe van vrijdag. Het peloton gaat woensdag en donderdag de Vogezen in. De vijfde rit van woensdag is heuvelachtig en gaat over 175,5 kilometer van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar. De etappe begint om 13.25 uur en de finish wordt verwacht rond 17.30 uur.