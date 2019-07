Elia Viviani was dinsdag dolblij met zijn zege in de vierde etappe van de Tour de France. De Italiaanse topsprinter heeft nu eindelijk zijn doel behaald om in elke grote ronde een rit te winnen.

"Deze overwinning betekent heel veel voor mij, ik kan het nog steeds niet geloven", jubelde de dertigjarige Viviani na de finish in Nancy. "Dit was mijn grootste doel van het jaar. Na ritzeges in de Giro en de Vuelta voelt dit alsof ik een missie heb volbracht."

De renner van Deceuninck-Quick Step klopte na 213,5 kilometer de Noor Alexander Kristoff en de Australiër Caleb Ewan in de massasprint. Daarmee nam hij revanche voor zijn mislukte spurt in de eerste etappe, toen hij in Brussel niet verder kwam dan de negende plek.

"Dat was een gemiste kans, maar na de fenomenale zege van Julian Alaphilippe in de rit van maandag veranderde er iets in onze ploeg. Vandaag hebben we het als team fantastisch gedaan. Michael Mørkøv en Maximiliano Richeze deden een perfecte lead-out, ik hoefde het alleen nog af te maken in de laatste 180 meter."

Viviani, bezig aan zijn tweede Tour na zijn debuut in 2014, won eerder al vijf ritten in de Ronde van Italië en drie etappes in de Ronde van Spanje. "Ik had echt het gevoel dat een Tour-etappe nog ontbrak op mijn palmares. Daarom ben ik nu ontzettend blij."

De Tour gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van 175,5 kilometer van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar. In de laatste 40 kilometer ligt een col van tweede en een col van derde categorie, waardoor een massasprint zo goed als uitgesloten is.