Dylan Groenewegen baalde dinsdag van zijn eigen communicatie in de finale van de vierde etappe van de Tour de France. De topsprinter, die zich na zijn valpartij van zaterdag nog niet topfit voelde, eindigde op de vijfde plaats in de door Elia Viviani gewonnen massasprint.

"Ik ben gewoon niet duidelijk genoeg geweest naar de rest van de ploeg", stak de renner van Jumbo-Visma de hand in eigen boezem. "Als ik mijn ploegmaats niet duidelijk genoeg aanstuur, kunnen zij hun taak niet goed uitvoeren. Dat is mijn fout."

In de laatste drie kilometer van de grotendeels vlakke rit naar Nancy ging Wout van Aert van Jumbo-Visma op kop van het peloton rijden, met ploeggenoot Mike Teunissen kort achter hem. Dat deden ze in dienst van Groenewegen, maar die was zijn teamgenoten kwijtgeraakt en reed pas rond de 25e plek in het peloton.

In de sprint moest 26-jarige Amsterdammer van te ver van achteren komen en zat hij bovendien aan de kant van de weg waar de wind stond. Hij moest winnaar Viviani, Alexander Kristoff, Caleb Ewan en Peter Sagan voor zich dulden. Teunissen eindigde kort achter Groenewegen als zesde.

"Ik denk dat we op een paar kilometer van de streep goed zaten. Ik had op dat moment moeten zeggen dat we veel beter één kant konden houden", verklaarde Groenewegen. "Van tevoren hebben we een plan gemaakt, maar ik had niet helemaal de benen om het uit te voeren. Daarmee kan ik redelijk sprinten, maar het gaat om winnen en duidelijk zijn."

'Ik ben nog niet 100 procent'

Groenewegen stelde dat hij nog niet volledig hersteld is van de valpartij in de finale van de eerste etappe op zaterdag in Brussel. "Na een val met 70 kilometer per uur voel je je niet al te best. Ik slaap nog niet geweldig. Maar ik herstel wel snel, dus ik hoop dat mijn nachtrust beter wordt."

Hoewel zijn ploeg met Teunissen de eerste etappe won en zondag ook de sterkste was in de ploegentijdrit, zijn de eerste dagen in de Tour niet fijn geweest voor Groenewegen. "Het is een rot begin, maar mijn ploeggenoten hebben vertrouwen en ik ook, dus het komt wel goed."

"We winnen het hele jaar al massasprints als ik goed ben. De eerste dag van deze Tour was ik ook goed, maar toen viel ik en nu heb ik wat dagen nodig om te herstellen. Het even zuur, want ik had er niet op gerekend zo te beginnen, maar vorig jaar kwam ik er ook doorheen en dat zal nu ook zeker zo zijn."

Groenewege kende in 2018 ook een lastig begin van de Tour, maar hij herstelde zich uitstekend met zeges in de zevende en achtste etappe. Zijn volgende kans in deze Ronde van Frankrijk is vrijdag in de zevende rit, want woensdag en donderdag gaat het peloton de Vogezen in.

"Ik ben trots dat de ploeg vertrouwen in me houdt", aldus Groenewegen. "Hopelijk ben ik snel weer de oude. Mijn teamgenoten weten ook dat als ik straks 100 procent ben, het wel weer goedkomt."

De vijfde etappe van woensdag is heuvelachtig en gaat over 175,5 kilometer van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar. In de laatste 40 kilometer ligt een col van tweede en een col van derde categorie.